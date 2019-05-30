После атаки албанцев в Косово началась мощная кампания против Сербии

30.05.2019, Белград, Ксения Голуб

Представители сербской прозападной оппозиции, устраивающей митинги в Белграде за свержение власти, фактически поддержали действия албанского спецназа, который накануне вторгся на территорию сербских анклавов Косово и провел массовые аресты под предлогом «борьбы с организованной преступностью».

Рада Трайкович, партнер вождей белградских майданщиков в Косово, дала интервью телекомпании РТВ, где демонстративно заявила, что не разделяет радости от победы представителей партии «Сербский список» на выборах в муниципалитеты на севере края. Досрочная избирательная кампания состоялась там после того, как мэры подали в отставку, протестуя против введенной Приштиной экономической блокады.

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Трайкович заявила,что не склонна трактовать переизбрание мэров-сербов как свидетельство единства народа в Косово и «большой Сербии».

«Далека была та Сербия от меня … Такая Сербия далека от каждого серба!» – сказала майданщица.

Трайкович также заявила, что арест сербских полицейских на севере Косово не имел этнической окраски. Таким образом, она поддержала трактовку провокации, которую озвучивает официальная Приштина. Трайкович сказала, что президент Сербии Александр Вучич, заступаясь за жертв албанского спецназа, якобы, пытается покрыть проштрафившихся полицейских.

«Если президент несет ответственность, он должен поддержать эту акцию, а не поднимать оборону, армию и полицию», – сказала Трайкович в интервью FoNet.

Весьма лояльно действия албанского спецназа комментировал и проамериканский телеканал N1, регулярно рекламирующий одного из главных спонсоров майданщиков экс-мэра Белграда олигарха Драгана Джиласа.

Интересно, что сам Джилас за несколько дней до инцидента в Косово презентовал проект «Декларации о примирении сербов и албанцев», сообщил портал Mondo.

Документ был представлен публике недавно созданной Джиласом «Партией свободы и справедливости».

Предложенный проект предусматривает принятие ряда протоколов – о сотрудничестве систем безопасности и правосудия, свободе передвижения, вопросах прав собственности, экономическом сотрудничестве, сотрудничестве в области культуры, образования, средств массовой информации, медицины и др.

Популистская декларация, по заявлению авторов, – «эффективное сочетание призывов к примирению, продвижению всего хорошего из общего прошлого и устранению препятствий, связанных с ситуацией».

Так, в частности, ее пытался охарактеризовать вице-президент партии Борко Стефанович.

Сам Джилас заявил, что оппозиция предлагает Белграду идти на сотрудничество с режимом албанских сепаратистов «при помощи мирового сообщества».

«Это будет политика партии, которую я возглавляю, когда мы будем у власти. И мы будем настаивать на этом документе, как на стартовом для дальнейшего обсуждения», – сказал олигарх, спонсирующий протесты.

Джилас также заявил, что власти в Белграде и Приштине, якобы, используют проблему Косово для «внутриполитических целей».

В правительстве Сербии инициативу оппозиции назвали двуличной.

Директор Канцелярии по вопросам Косово при правительстве страны Марко Джурич считает документ «Декларацей о примирении олигархов и террористов».

Чиновник напомнил, что нынешние оппозиционеры в недавнем прошлом были при власти вскоре после поражения Югославии в войне с НАТО и проводили прозападный курс, осуществляя уступки сепаратистам в Косово.

«Они говорят об установлении академического сотрудничества и сотрудничества в области образования, и при этом они забывают, что правительство Джиласа, Еремича и Тадича, где Стефанович был как главный переговорщик, заключило соглашение с Приштиной, согласно которому наша академическая система в Косово осталась непризнанной», – сказал Джурич.

Он обратил внимание, что оппозиция в очередной раз бойкотировала заседание парламента, где проходили слушания по Косово, хотя сами майданщики ранее настаивали на подобной дискуссии.

«Это еще одно доказательство того, что они не понимают проблему Косово серьезно, и это доказывает и показывает, почему они не участвуют в обсуждении, и почему они не хотят приезжать в парламент. Это показывает, что они ради того, чтобы пойти против власти, занимают совершенно такую ​​же позицию, как Рамуш Харадинай, как Кадри Весели и другие лидеры в Приштине», – сказал Джурич, которого цитирует издание Informer.

Сербская пресса также обращает внимание на еще одну странность в поведении оппозиции. Незадолго то вторжения албанского спецназа в сербские анклавы президент Александр Вучич предупреждал об угрозе силового обострения в крае.

Однако тогда майданщики предпочли высмеивать и дискредитировать слова главы государства, утверждая, будто бы он попросту провоцирует панику среди населения страны.

Интересно также, что синхронная критика в адрес президента Сербии в дни обострения ситуации вокруг Косово также звучит из прозападных СМИ Хорватии и Боснии.

Сам Вучич уже обратил на это внимание в интервью телеканалу Pink.

«Когда хорватский Jutrarnji list на меня нападает, сараевский Avaz, с той же историей, что и Рада Трайкович, что «Вучич должен был поддерживать албанцев, а не сербов, потому что эти сербы коррумпированы»… Мое послание, прежде всего, сербскому народу Косово, следующее: «я буду с сербским народом, я буду с правдой и справедливостью, а не с преступниками, и я никогда не буду поддерживать преступность», – сказал Вучич.

При этом он напомнил, что давно предупреждал международное сообщество о возможности подобных акций в ближайшем времени, однако на его слова никто не обратил внимания.

«Как Президент Республики, я предупредил всю общественность о том, что произойдет в KиM, да, это было передано в самые влиятельные и важные ежедневные газеты, каждый мог читать. В том числе и тот, который должен был предотвратить ситуацию – и это КФОР, НАТО и ЕС, и Соединенные Штаты – но они не препятствовали этому», – отметил президент Сербии.

«Таким образом, каждый придумывает все, что ему приходит в голову, единственное, что имеет значение, – это то, что им плевать на Сербию», – заключил Вучич.