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Авдеевка была главной крепостью ВСУ Донецкого фронта, и с ее потерей закрепиться в близлежащих селах противнику не удастся. Скорее всего, вторая линия обороны падет в ближайшее время.

С таким прогнозом выступил военный корреспондент Марат Хайруллин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Основная стратегическая задача, которая сейчас разворачивается на наших глазах, как операция под Донецком, – это уничтожение или значительное ослабление на сегодняшний день самой сильной украинской группировки «Таврическая», которую возглавляет отборный нацист генерал Тарнавский. На момент начала операции – условно 5 месяцев назад в октябре – со штурма Авдеевки, группировка «Таврическая» насчитывала около 50 бригад. На сегодняшний день она насчитывает около 30 бригад. Остальные либо прекратили своё существование, либо отправлены на переформатирование. Согласно данным фронтовой разведки, комплектность в большинстве оставшихся в строю бригад составляет менее 50 процентов. Вот такие потери они понесли», – указал военкор.

Потери в технике пока вообще не поддаются исчислению. До сих пор ВСУ почти не применяют танки и бронетранспортеры, пытаясь закрепиться на новых рубежах.

«Они откатились на вторую линию от Авдеевки. Это рубеж Бердычи, Орловка, Тоненькое, Первомайское. Вот на этом рубеже они почти уже не применяют технику. Артиллерия ещё работает, у них где-то из 18 больших стволов 155-миллиметровых осталась половина. Этот факт говорит о том, что с техникой у них очень плохо. Потому что они до сих пор не могут закрепиться на этих рубежах. Не видно ни бронетранспортёров. А под Бердычами подбили танк Abrams. Сам факт, что они вытащили Abrams на передний край, означает, что у них положение отчаянное, потому что Abrams – это техника, не приспособленная к ведению прямых боевых действий в современных условиях. Его мгновенно вычислили. Он с очень большой теплоотдачей, жрёт много топлива. За ним всё время цистерна должна ездить. То есть, они уже даже вот эту драгоценную технику, на которую молились, как в карго-культе, бросают на «передок». – указал эксперт.

После потери Авдеевки ВСУ попытались закрепиться на рубеже Бердычи, Сменовка, Орловка, Тоненькое. В районе Орловки идёт сеть ставков и высот, за которые противник пытался зацепиться.

«Скорее всего, после того, как Авдеевка пала, «укропам» толком удержаться в этих сёлах не получится. Хотя бы потому, что у нас здесь уже подтянуты огромные силы, и уничтожить Орловку, снести вообще – не вопрос. Если уж пала Авдеевка, а Авдеевка здесь была огромной, самой главной крепостью, на которой висел весь Донецкий фронт», – подытожил Хайруллин.