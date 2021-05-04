Вслед за бошняками косовские сепаратисты хотят повесить на сербов еще один липовый «геноцид»

04.05.2021, Белград, Алексей Топоров

«Правительство» Косово готовит иск о геноциде против Сербии в Международный суд ООН, который планирует отправить в конце следующего года.

Об этом сообщает Koha, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Перед тем, как приступить к составлению судебного иска, необходимо завершить рабочий план, который содержит множество технических аспектов, включенных в него, – заявила пресс-секретарь «правительства» Косово Розафа Келменди. – Когда процесс составления этого плана будет завершен, можно начинать и составление иска. У нас нет точной даты подачи иска, но мы можем подать его до конца следующего года».

Розафа Келменди

Премьер-министр Альбин Курти объявил о вышеупомянутом плане в своем первом выступлении перед косовским «парламентом», хотя многие эксперты по правовым вопросам выразили скептицизм по поводу того, что Косово может подавать какие-либо иски в Международный Суд.

Келменди отметила, что пока рано говорить о возможных перспективах грядущего судебного разбирательства.

«Мы считаем, что в Косово был геноцид, и постараемся это доказать. На данном этапе неуместно говорить о перспективах такого большого процесса. Сейчас мы занимаемся вопросом юрисдикции и анализом, проведенным местными и международными экспертами, чтобы рассмотреть возможность того, что Косово должно подать этот иск»

Пресс-секретарь отметила, что этот процесс чрезвычайно сложен.

«Следует иметь в виду, что нас ждет большая работа, потому что иск, который подается непосредственно против другого государства. Процесс обвинения Сербии в геноциде – это длительный процесс, сложный, и этот вопрос очень чувствителен, и поэтому требует времени», – добавила Келменди.

Напомним, что при поддержке США Приштина пытается представить геноцидом не изгнание и массовое убийство албанскими сепаратистами сербов в Косово, а также разорение и уничтожение их средневековых святынь, а контртеррористическую операцию МВД и армии Союзной Югославии против вооруженных до зубов боевиков «Армии освобождения Косово» (UCK).

Так, наверняка одним из эпизодов «геноцида» назовут сфабрикованный американскими политтехнологами эпизод, получивший название «бойня в Рачаке», давший НАТО формальное основание для бомбардировок Югославии и оккупации Косово. Напомним, в январе 1999 года сербская милиция в ответ на убийство из засады четырех сотрудников, провела в Рачаке спецоперацию против группы албанских боевиков-сепаратистов, которые построили вокруг села многочисленные укрепления.

Спецназ МВД Югославии перед штурмом логова боевиков в селе Рачак

Во время попытки полицейских войти в село, по ним был открыт огонь из стрелкового оружия и минометов. Сепаратисты укрывались в бункерах и окопах. Во время штурма было убито несколько десятков боевиков, большая часть которых была одета в форму UCK, остальные – в гражданскую одежду.

После исследования тел независимой группой экспертов из Белоруссии и Сербии, было доказано, что все погибшие имели на руках следы пороха и характерные мозоли на указательных пальцах. В то время как на их телах были отверстия от пуль, на одежде аналогичных отверстий обнаружено не было, что позволило экспертам сделать вывод, что этих людей после смерти переодели, дабы выдать убитых за мирных жителей.

Однако на следующий день на место явились глава Миссии ОБСЕ в Косово, американец Уильям Уолкер и британский генерал Джон Древенкийевич. Последний убедил югославские спецподразделения не заходить в село «во избежание новых столкновений», в то время как глава местной миссии ОБСЕ пригласил с собой журналистов, которые зафиксировали картину «ужасного преступления».

Впоследствии, по договоренности Уолкера с местным полевым командиром UCK, тела убитых были перенесены в сельскую мечеть. После чего на место прибыли уже западные «эксперты», которые опровергли выводы белорусских экспертов, пользовавшихся, по их мнению, «устаревшими методами», сделав вывод, что все погибшие являются жертвами массовой казни.

При этом, согласно докладу Human Rights Watch, среди убитых были женщины и подростки, тела которых, правда, эксперты предоставить не потрудились.

«Бойня в Рачаке» дала основание США и НАТО начать вооруженную агрессию против Союзной Югославии.