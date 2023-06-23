Вслед за Чонгарским мостом ударят по Крымскому – Зе-политолог

Вадим Москаленко .  
23.06.2023 19:57
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Крым, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Терроризм, Украина


Удар ВСУ по Чонгарскому мосту – это попытка перебить коммуникации ВС РФ, однако в отличие от херсонских событий, особого эффекта от разрушений не будет.

Об этом на канале киевского пропагандиста Александра Шелеста заявил обслуживающий интересы офиса президента Украины политолог Владимир Фесенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Удар ВСУ по Чонгарскому мосту – это попытка перебить коммуникации ВС РФ, однако в...

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«Естественно, хотят перебить линии коммуникации, но в чём проблема – там же из Крыма поставляют боеприпасы и оружие, а с территории Донбасса – по побережью Азовского моря. Бьют по коммуникациям, я тут не вижу ничего сенсационного. Само по себе, конечно, это событие. Но в чём принципиальная разница: разрушение Антоновского моста создало принципиальные проблемы для обеспечения российских войск в Херсоне и на Правобережье.

Сейчас такого же эффекта для российских войск не будет. Вот для жителей Крыма, возможно, будут проблемы. И там есть Крымский мост, в конце концов, может быть, по нему ещё раз ударят», – сказал он.

«Но отчасти это связано с военными действиями, с активизацией военных действий на Запорожском направлении, на Бердянском направлении, поэтому, думаю, что будут какие-то дальнейшие действия, посмотрим», – заявил Фесенко.

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