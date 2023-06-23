Вслед за Чонгарским мостом ударят по Крымскому – Зе-политолог

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Удар ВСУ по Чонгарскому мосту – это попытка перебить коммуникации ВС РФ, однако в отличие от херсонских событий, особого эффекта от разрушений не будет.

Об этом на канале киевского пропагандиста Александра Шелеста заявил обслуживающий интересы офиса президента Украины политолог Владимир Фесенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Естественно, хотят перебить линии коммуникации, но в чём проблема – там же из Крыма поставляют боеприпасы и оружие, а с территории Донбасса – по побережью Азовского моря. Бьют по коммуникациям, я тут не вижу ничего сенсационного. Само по себе, конечно, это событие. Но в чём принципиальная разница: разрушение Антоновского моста создало принципиальные проблемы для обеспечения российских войск в Херсоне и на Правобережье. Сейчас такого же эффекта для российских войск не будет. Вот для жителей Крыма, возможно, будут проблемы. И там есть Крымский мост, в конце концов, может быть, по нему ещё раз ударят», – сказал он.

«Но отчасти это связано с военными действиями, с активизацией военных действий на Запорожском направлении, на Бердянском направлении, поэтому, думаю, что будут какие-то дальнейшие действия, посмотрим», – заявил Фесенко.