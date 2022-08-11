Вслед за Донбассом Верещук объявила о принудительной эвакуации ещё из трёх регионов

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Новости Украины

Каждый человек, который отказывается эвакуироваться, должен подписать бланк, в котором соглашается, что украинское государство больше не несёт ответственности за его жизнь.

Об этом в ходе брифинга заявила министр по делам «оккупированных территорий» Ирина Верещук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Обязательная эвакуация с Донецкой области, да она впервые, и она пока что единственная. Но наши прогнозы и наш анализ указывают на то, что она будет продолжаться и в других регионах. Мы видим сейчас ситуацию, которая ухудшается, а с наступлением осенне-зимнего отопительного периода – фактически точно ухудшится, и предоставление тепла через теплосети значительно усложнено. Мы понимаем, что делает враг и прогнозируем, что его усилия вывести из строя теплоцентрали те источники поставки энергии, которые необходимые и критические для городов и регионов, будут объектами их атак. Мы понимаем, что не все из них удастся отремонтировать, и понимаем, что часть городов и сел, например, Запорожской области, Херсонской области, Харьковской области, могут оказаться без средств для жизни, без отопления, самое главное, – и света, что тоже важно», – заявила Верещук.

Она призвала не тянуть с этим решением, дожидаясь зимы.

«Учитывайте, что регионы тоже готовятся к зиме, которая будет самая сложная за всю историю существования Украинского государства. Мы должны быть ответственными друг с другом. Государство готово и гарантирует обеспечить эвакуацию… Сейчас такие решения нужно принимать вовремя. Не получится дождаться зимы и только потом выйти на перрон и сказать «пожалуйста, заберите меня», так не получится… Если человек принимает решение не выезжать, не эвакуироваться, но мы его проинформировали, пришла комиссия, которая в составе представителя ГСЧС, местного органа власти. Пришли к нему домой, человек отказывается, он просто подписывает бланк, что он несет персональную ответственность за все, что с ним будет происходить в случае наступления для него негативных последствий», – угрожала министр.