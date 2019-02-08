Вслед за Еленой Бойко из России могут выслать организатора гумконвоев Донбассу

08.02.2019, Москва, Михаил Рябов

Вслед за недавней высылкой из России за нарушение миграционных правил львовской журналистки Елены Бойко, которая тут же была арестована СБУ за поддержку Русской весны, депортация грозит еще одной бывшей жительнице Украины – Елене Воронцовой, принимавшей участие в организации гуманитарных конвоев в воюющий Донбасс.

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Об этом в своем блоге сообщает депутат Госдумы Сергей Шаргунов.

«Она подошла ко мне в Питере после литературной встречи. Я уже писал о ней, но считаю: не грех повторить. Я говорил о ней с думской трибуны, и намерен говорить снова.

Потому что каждая выдача Россией на расправу тех, кто за Россию, означает подрыв России.

Потому что во львовской тюрьме сидит журналистка Елена Бойко. Потому что в днепропетровской тюрьме была найдена в петле «активистка Антимайдана» Марина Меньшикова, которая искала защиты в Крыму, но была выдворена обратно.

Я бьюсь за спасение Ирины Воронцовой, девушки, которую планируют отправить на Украину, в тюрьму. На днях она, уроженка Житомира, 1986 года рождения, обратилась с просьбой о защите к российскому президенту. Дойдёт ли Иринино письмо?

Я передал его во все высокие кабинеты, до которых мог дотянуться. Хочется верить, что кто-то поможет. Но равнодушие и предательство у нас давно соседствуют и стали нормой.

Ненормально высовываться, просить за других, переживать…

Выдворение Ирины Воронцовой – это ещё и разрушение молодой русской семьи.

С декабря 2009 года Ирина живёт в Санкт-Петербурге, работает веб-дизайнером, замужем за гражданином РФ.

На Украине в период с 2006 по 2008 была организатором и участницей многих политических выступлений в поддержку «русского мира». Много раз подвергалась нападениям со стороны украинских националистов.

В 2014 году принимала участие в сборе гуманитарной помощи для Донбасса. В 2015 году отправилась в Донецк в качестве волонтера, занималась гуманитарной помощью. Муж Андрей воевал на стороне ополчения в составе батальона «Пятнашка».

Оба внесены в базу сайта «Миротворец» на Украине как «пособники террористов и боевики».

В декабре 2017 года вид на жительство в России у Ирины аннулирован. В удовлетворении исков к ГУ МВД по вопросам миграции по Санкт-Петербургу и Ленинградской области отказано.

В сентябре 2018 Ирина подала ходатайство о предоставлении временного убежища на территории РФ. В декабре 2018 в предоставлении временного убежища отказано.

В любой момент её могут выкинуть и передать под арест. Над ней нависает срок до 15 лет, грозит гибель», – подчеркнул Шаргунов.

Ранее писатель Захар Прилепин сообщал в своем блоге, что Воронцова – активистка радикальной организации «Другая Россия» Эдуарда Лимонова. Ирина была лишена вида на жительство в России после задержания на митинге в честь 100-летней годовщины Октябрьской революции.

«На документе стоит подпись начальника управления по вопросам миграции ГУ МВД по Петербургу и области полковника Владимира Минченко. Владимир, прошу прощения, у вас нет родственников на Украине? Какой-то особой печали о крымских и донбасских событиях? Просто любопытно. Ничего личного, как говорится», – отмечал Прилепин.