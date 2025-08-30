Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Во Львове застрелен видный нацист Андрей Парубий, бывший спикер Верховной рады (занял эту должность после переворота 2014 года). Это такой же «упоротый» персонаж, как и ликвидированная ранее Ирина Фарион.

В последнее время Парубий редко мелькал в СМИ – но недавно появился в эфире, где выразил неудовольствие всё чаще звучащей русской речью в Киеве: «Мы утратили бдительность», – возмущался нацист.

Сведения о гибели Парубия обнародовал телеканал «Общественное». МВД Украины лишь сообщило, что во Львове от полученных при стрельбе во Франковском районе скончался «известный общественный и политический деятель» 1971 года рождения. Чуть позже информацию о смерти Парубия подтвердил киевский диктатор Зеленский.

Ведётся розыск открывшего огонь. По неофициальным сведениям, им мог быть курьер на велосипеде, спрятавший лицо под шлемом.

Парубий считается одним из причастных к массовому сожжению русских жителей Одессы 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов. В то время он занимал должность секретаря Совбеза Украины. В Сети есть фото, где Парубий незадолго до трагедии запечатлен в компании украинских боевиков, которое вскоре будут убивать одесситов.

На Украине даже возбуждалось уголовное дело, однако, как и ожидалось, оно заглохло. Так и не было доказано, что в 2014 году Парубий создал несколько группировок, которые по его приказу устроили побоище и пожар в Одессе.