Вслед за газом украинцев ждет рост тарифов на электроэнергию

08.01.2020, Киев, Вадим Москаленко

Газовые тарифы для граждан Украины сейчас выше, чем для европейцев из-за того, киевская власть уже несколько лет не может создать единый рынок газа и электроэнергии для прекращения перекрестного субсидирования.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» рассказал украинский эксперт в области энергетики Валентин Землянский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если мы посчитаем с учетом зарплат и пенсий паритет покупательной способности, то здесь откроется крайне нелицеприятная картина, потому что по паритету покупательной способности в Украине самые высокие тарифы на газ в Европе.

Если мы будем сравнивать себя с европейскими странами, можно посмотреть по тому, сколько на среднюю зарплату может купить немец или француз, и сколько может купить украинец. Сразу станет понятно, какие здесь тарифы. У нас формула Яценюка, которая предполагает, что богатые будут платить за бедных. Как она реализуется? У богатых осталось 0,1 %, а все остальные стали бедными и платят по полной программе больше всех, чем платят в Европе», – пояснил эксперт.

При этом он спрогнозировал, что украинцев также ждет повышение тарифов на электроэнергию.

«С электроэнергией идет та же самая история. Будут повышать. Опять мы говорим о повышении не с точки зрения эффективного использования тех денег. У меня простой вопрос о повышении тарифов на электроэнергию. Оно произошло окончательно в 2019 году. Уже забыли, что шло оно в 5 этапов. Нам рассказывали, что в 2017 году должен заработать рынок электроэнергии, и это повышение как раз на тот уровень, которого достаточно для того, чтобы прекратилось перекрестное субсидирование. Рынок в 2017 году не появился, он появился только в конце прошлого года.

По газу та же самая ситуация – рынка нет, а тарифы мы платим по полной программе», – резюмировал Землянский.