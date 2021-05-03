Вслед за индустриальным Украина успешно профукивает и аграрный потенциал

03.05.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Тарифы на энергоносители являются одним из основных источников поступления денег в украинский бюджет, поэтому через них приходится выжимать средства у людей.

Об этом в эфире nелеканала КРТ заявил руководитель аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.

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«Сейчас по сути тарифы на энергоносители – это один из немногих источников пополнения казны. У нас 50% экономики в тени, Украина превратилась в страну массовой эвакуации населения. Где взять деньги? Остается только шарить в карманах. Все заложено в тарифной политике. Через тарифы у людей выжимают деньги, элементарно наполняют бюджет, изыскивают денежные средства. Они потом идут на оплату долгов, всевозможные проекты», – заявил Золотарев.

Он негативно оценил перспективы Украины как государства.

«Точно так же как мы благополучно профукали индустриальный потенциал, мы профукаем и аграрный. 75% украинцев считают, что страна идет в неправильном направлении, ведет неправильную политику. 33% украинцев хочет, чтобы Украина шла не в ЕС или ТС, а [должна] следовать собственным национальным и экономическим интересам. Перспектива – страна периферийного капитализма. Не факт, что будет обеспечена ее целостность. Страну связывает экономические отношения, но они теряются», – отметил эксперт.