Вслед за Казахстаном Узбекистан продается Западу

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Узбекистан, к сожалению, идёт по пути Казахстана в деле геополитической переориентации на Запад, что выражается в передаче активов стратегических предприятий в руки транснациональных корпораций, и это ставит экономику страны под контроль США, ЕС и Великобритании. При этом там, как и в Казахстане, запущен процесс реабилитации басмачей и тотальной декоммунизации.

Переломным моментом стало решение, принятое в конце августа президентом Шавкатом Мирзиёевым о создании в республике Национального инвестиционного фонда (НИФ), который якобы призван привлечь иностранные инвестиции и реформировать госсектор.

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Реализуется программа неолиберальных экономических преобразований, разработанная при участии бывшего главы Европейского банка реконструкции и развития и британского финансиста Сумы Чакрабарти, который долгое время был советником главы Узбекистана.

НИФ – это акционерное общество с единственным акционером – Министерством экономики и финансов РУ. Впоследствии планируется размещение акций на фондовой бирже. Ключевая задача фонда – привлечение иностранных инвестиций в главные отрасли экономики, в том числе в энергетику, транспорт, химическую промышленность, инфраструктуру и водоснабжение. И он уже аккумулировал в своих руках контрольные пакеты акций восемнадцати стратегических компаний.

В списке НИФ оказались монопольные государственные предприятия, обеспечивающие стабильную работу гидроэлектростанций, являясь основным поставщиком электроэнергии в стране, управляющие всеми международными и региональными аэропортами, производящие минеральные удобрения, отвечающие за передачу и распределение электроэнергии по всей стране, занимающиеся водоснабжением и водоотведением, обеспечивая доступ к чистой питьевой воде для населения.

В последующем акции НИФ планируется разместить на Ташкентской фондовой бирже, затем на Лондонской, а в последующем на международных рынках до конца 2026 года, что позволит западным инвесторам получить контрольные пакеты акций в государственных компаниях Узбекистана.

При этом подготовка к реформе началась задолго до ее объявления.

Ещё в январе прошлого года в столице Узбекистана состоялась встреча с президентом Сингапура Халимой Якуб и премьер-министром Ли Сянь Луном, на которой обсуждались возможности привлечения сингапурских инвестиций в процесс приватизации.

А уже через месяц в Ташкенте побывали представители американского инвестиционного фонда Franklin Templeton для обсуждения способов привлечения западных инвестиций в государственные компании.

Именно американцы пообещали подключить ключевые компании в покупке узбекских акций.

Таким образом, создание НИФ представляет собой не просто внедрение новой финансовой структуры, а инструмент по кардинальной трансформации экономики Узбекистана. Подобным способом проводится включение республики в глобальную систему как колонии развитых капиталистических держав.

Естественно, что именно западный капитал становится главным выгодополучателем этих рыночных преобразований, так как происходит демонтаж ненавистного для либералов «государственного капитализма». И именно Запад захватывает контрольные пакеты акций стратегических предприятий Узбекистана. Это даёт возможность Вашингтону, Лондону и Брюсселю напрямую влиять на управление этими компаниями и извлекать прибыль из их деятельности.

Примечательно, что под контролем англосаксов в итоге окажутся и те АЭС, которые сейчас возводятся в стране Росатомом, а также предприятия нефтехимической промышленности, куда были вложены значительные российские инвестиции. В связи с этим существует реальная угроза банального вытеснения Москвы и Пекина из Узбекистана, что чревато в итоге потерей всего региона, ведь Вашингтон проводит свою финансовую экспансию в республике именно с этой целью.

По сути быстроразвивающаяся узбекская экономика с дешёвой рабочей силой уже становится доминирующей в Центральной Азии, обгоняя по своим темпам роста казахстанскую. И Ташкент превращается в реального гегемона, способного консолидировать вокруг себя все остальные правящие элиты бывших советских среднеазиатских республик.

Перейдя на сторону Запада, узбекские правящие круги обеспечат полную победу как тюркской, так и местной интеграции, создав основу для тех военно-политических блоков, создаваемых при участии Анкары, Баку и Астаны. А дальше следует ожидать и более активного продвижения НАТО в регионе, что тихой сапой уже ведётся.

Но в то же время Узбекистан сейчас практически полностью повторяет эволюцию Казахстана, превращаясь из относительной в абсолютную колонию западных стран. Именно поэтому Астана и Ташкент объявили о Союзе. Но этот путь неизбежно порождает ряд социальных противоречий и процессов, свойственных неоколониальным системам и сырьевой экономике, ориентированной на вывоз ресурсов.

В частности, текущая стратегия Ташкента уже приводит к ослаблению государственного контроля над важнейшими стратегическими компаниями, что открывает путь для западных инвесторов и снижает доходность бюджета, заставляет правительство идти по пути сокращений бюджетных расходов. Это уже сказывается на экономической безопасности страны, поскольку растущая зависимость от западных вложений создаёт угрозы для независимости самого Узбекистана.

Результатом такой политики станут крупные социальные и трудовые конфликты, а возможно и межнациональные столкновения, так как переход на подобную рыночную модель неизбежно приведёт к сокращению рабочих мест и увеличению цен на товары и услуги, разрушению социальной системы обеспечения и утрате трудовых и гражданских прав работающего населения.

Правда, такие перспективы не страшат Ташкент, который, закусив удила, старается максимально ускорить этот геополитический разворот. Одним из излюбленных методов отдаления от Москвы является кампания по дерусификации и декоммунизации, которая сейчас как раз резко активизировалась.

Так, в Узбекистане сейчас планируется объявить целую неделю в память о реабилитированных жертвах репрессий, включая тех, кто действительно был бандитом, коллаборационистом или террористом. Напомним, что среди реабилитированных оказалась большая группа басмачей под предводительством Ибрагим-бека, который сотрудничал с британцами и организовывал террористические акты и массовые убийства.

Собственно, правящая элита лишь следует заокеанским методичкам, так как в Казахстане в конце прошлого года уже реабилитировали скопом более трёхсот тысяч человек, то есть и уголовников, а в Киргизии парламентом принят закон о реабилитации, разработанный местным фондом «Сороса» и «Открытым правительством», финансируемым USAID. Теперь государство передаёт все полномочия по реабилитации американским НПО.

На этом фоне введение целой «недели памяти» выглядит наиболее угрожающе и призвано показать «преступления русских коммунистов» и продемонстрировать роль СССР в проведении «геноцида» узбеков. Для этих целей подконтрольные администрации президента Узбекистана депутаты парламента инициировали предложение по запрету советской символики и коммунистической идеологии, хотя сам Компартия была запрещена еще в середине 90-х при Исламе Каримове.

В качестве такого тарана выступает известный и профессиональный русофоб – глава националистической партии «Миллий тикланиш» и вице-спикер парламента Алишер Кадыров.

4 сентября он, комментируя осуждение на три года заключения пенсионера, предложившего возродить Советский Союз, призвал парламентариев запретить советскую символику, сам коммунизм и пропаганду советского прошлого.

«Советская идеология отвергла нацию, ценности и веру, принесла беду узбекскому народу, да и всему человечеству, и остатки этой идеологии продолжают делать это до сих пор. Одобрение или пропаганду коммунизма следует считать не только преступлением конституционного строя, но и предательством нашего народа, наших предков — жертв кровавого режима», —заявил Кадыров.

Он предложил немедленно разработать соответствующий проект, чтобы ввести законодательный запрет с применением уголовных норм в отношении тех, кто будет пропагандировать идеи воссоздания Союза. Интересно, что 10 мая точно такая же идея была озвучена и депутатами Мажилиса соседнего Казахстана, что говорит о координации и согласовании совместных действий в вопросе проведения декоммунизации в Центральной Азии.

Очевидно, что данная кампания, несмотря на антикоммунистическую риторику, носит чисто русофобский характер, так как направлена против самой идеи интеграции и формирует из Советского Союза образ «преступного государства», тогда как именно современная Россия является правопреемником прежней державы.

Поэтому тут нет ничего необычного или удивительного – Узбекистан, несмотря на угодливые улыбки чиновников, стремительно идёт по пути украинизации, как и другие соседние республики. Хочется примерить на себе одеяния надсмотрщиков в колониальной администрации, создаваемой новой чёрной Африки на просторах Центральной Азии.