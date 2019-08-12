Вслед за Коломойским Зеленский отказался от выполнения Минска

12.08.2019, Киев, Максим Карпенко

Президент Владимир Зеленский в своих действиях повторяет тезисы, озвученные олигархом Игорем Коломойским в своих интервью, и не собирается выполнять «Минские соглашения».

Об этом в эфире телеканала 112 заявил политолог Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора». Эксперт подчеркнул, что слова Зеленского отличаются от его поступков.

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«Коломойский говорит, ничего не надо прописывать в «Минских соглашениях», какой-то особый статус – ладно, пусть он будет временно, на пять лет, потом мы наведем порядок и этот особый статус не нужен. Его не будет через пять лет, потому что если он будет, тогда для него это тоже самое, что федерализация, а федерализация – то же самое, что парад суверенитетов. Вот логика Коломойского.

Буквально на следующий день после интервью Коломойского Зеленский, разговаривая по телефону с Путиным, сказал, что он не считает, что необходимо внесение изменений в Конституцию. Возникает вопрос – он должен таким образом сказать, что «я думаю, что реализовать «Минские соглашения» в том виде, в котором они были подписаны предыдущей властью, нельзя. Я таких обязательств брать не собираюсь». Но он этого не говорит, а говорит, что не надо вносить изменения в Конституцию. Но это значит, что он не собирается выполнять «Минских соглашений», – заявил Погребинский.