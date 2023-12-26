Вслед за Марьинкой падет Авдеевка, – Арестович

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Освобождение Марьинки, о котором вчера официально доложил министр Сергей Шойгу президенту Владимиру Путину, позволяет российской армии развивать наступление и превратить его из локального в более крупномасштабное.

Об этом в эфире видеоблога «Альфа» заявил экс-советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Арестовича, вслед за Марьинкой могут пасть гарнизоны ВСУ в Авдеевке и других населенных пунктах.

«Наш президент сказал, что они ничего не смогли взять за весь этот год, что неправда. Они в мае взяли Бахмут, а сейчас взяли Марьинку, и год еще не кончился. Формально, два населенных пункта они взяли, не говоря уже обо всех остальных. Бои в Богдановке – смотря, какой населенный пункт. Марьинка – 10 тысяч жителей, считается. Там они создали плацдарм для того, чтобы двигаться на юг, на Новомихайловку, в которой в самой грандиозные проблемы, и это укладывается в общий рисунок того, что происходит, когда российская армия активно наступает по всей линии фронта. Очень много наших представителей Вооруженных сил и экспертов, которые за этими следят, говорят, что давайте аккуратнее, потому что противник давит, противник имеет частные успехи, которые грозят сложиться в нечто большее, чем частные успехи. Имеется в виду сдвижение линии фронта и создание угроз таким городам, как Часов Яр, Купянск. Причем, заметьте, это те же места, где у нас были успехи, полученные в результате контрнаступления. Например, это южнее и севернее Бахмута. Авдеевка под угрозой, сегодня неназванные украинские военные сообщили западной прессе, представительской, что вот-вот, угроза падения Авдеевки уже близко-близко», – заявил Арестович.