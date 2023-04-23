Вслед за мужчинами начнётся мобилизация женщин

Когда на Украине начнут заканчиваться мужчины, годные к мобилизации, киевское руководство начёт массово призывать в армию женщин и детей.

Об этом в интервью агентству «Белта» заявил покинувший Украину политблогер Михаил Онуфриенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы видим, что эта хунта движется по рельсам гитлеровской Германии. Чем хуже у них будут идти дела, тем жестче будет проводиться мобилизация на подконтрольной им территории.

Они сейчас хвастаются, что численность женщин в составе Вооружённых сил хунты выше, чем в любой армии НАТО. Значит, будет ещё больше женщин. Будут привлекать всех, начиная с 14 или 16 лет.

Мы видели, что детей они готовят с первых лет. Мы видели все эти школы подготовки. За восемь лет они уже выросли и воюют с оружием в руках», – сказал блогер.