Прослушать новость. Нажмите мышью или клавишу F2 на клавиатуре
10.08.2021, Севастополь, Максим Карпенко
 
Дзен, Крым, Происшествия
Просмотров:

Вслед за наводнением в Крым пришло землетрясение

В Черном море недалеко от Севастополя произошло землетрясение. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр,...

В Черном море недалеко от Севастополя произошло землетрясение.

Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости


Толчки были зафиксированы 9 августа в 21:08 в море на глубине десяти километров, а эпицентр находился на расстоянии 41 километра от Севастополя и 83 километров от Ялты. Магнитуда землетрясения составила 3,4.

Напомним, 26 июня и в ночь с 11 на 12 сентября 1927 года в Черном море произошли землетрясения, которые были оценены в 6 баллов и принесли значительные разрушения, а толчки ощущались еще на протяжении нескольких дней.

Примечательно, что недавно ряд населенных пунктов Крыма из-за проливных дождей столкнулся с мощным наводнением.

Ранее в российские сейсмологи предвещали Крыму крупное землетрясение в 2017 году.



А в 2019-м у берегов полуострова, в 28 километрах от поселка Орджоникидзе в акватории Черного моря были зафиксированы подземные точки магнитудой 3,7.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Август 2021
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    « Июль  
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031 

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть