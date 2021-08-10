Вслед за наводнением в Крым пришло землетрясение

10.08.2021, Севастополь, Максим Карпенко

В Черном море недалеко от Севастополя произошло землетрясение.

Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Толчки были зафиксированы 9 августа в 21:08 в море на глубине десяти километров, а эпицентр находился на расстоянии 41 километра от Севастополя и 83 километров от Ялты. Магнитуда землетрясения составила 3,4.

Напомним, 26 июня и в ночь с 11 на 12 сентября 1927 года в Черном море произошли землетрясения, которые были оценены в 6 баллов и принесли значительные разрушения, а толчки ощущались еще на протяжении нескольких дней.

Примечательно, что недавно ряд населенных пунктов Крыма из-за проливных дождей столкнулся с мощным наводнением.

Ранее в российские сейсмологи предвещали Крыму крупное землетрясение в 2017 году.

А в 2019-м у берегов полуострова, в 28 километрах от поселка Орджоникидзе в акватории Черного моря были зафиксированы подземные точки магнитудой 3,7.