Вслед за Новинским российские санкции снимут и с других ахметовцев

21.04.2020, Киев, Игорь Петров

Санкции со стороны России против бывших регионалов вводились в результате лоббирования Виктора Медведчука, и давно потеряли смысл.

Поэтому из санкционного списка исключили Вадима Новинского, и могут исключить Михаила Добкина и Александра Вилкула.

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Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил политолог Кость Бондаренко.

По его мнению, это нонсенс – держать под санкциями людей, которые публично выступают за сохранение отношений с Россией.

«Санкции вводились до 1 апреля 2020 года. Очевидно, что сейчас они потеряли свою силу. Скорее всего, санкции будут сняты и с других фигурантов санкционного списка, которые туда попали по политическим мотивам, вследствие стараний отдельных украинских политиков, которые больше лоббировали свои интересы, а не интересы Украины или России.

Новинский, Добкин и Вилкул попали в список как-то уж очень синхронно с тем, как они не захотели идти в партию «За жизнь». Это было своего рода «принуждение к миру, которое не просто не сработало, а сработало против самого Медведчука и партии «За жизнь». Вскоре стало очевидно, что подобный шаг был ошибочным.

Думаю, и другие деятели из ахметовского «осколка» «Партии регионов» тоже могут рассчитывать на то, что с них снимут санкции. Это нонсенс, когда такие люди как Добкин или Вилкул находятся под санкциями, хотя они на самом деле постоянно, системно выступают за нормализацию отношений с Россией, развитие экономических связей с ней», – заявил Кость Бондаренко.