Вслед за паспортами будет признание ЛДНР

12.05.2019, Москва, Владимир Гладков

Девиз «Наш выбор – Россия», под которым вчера прошли торжества по случаю 5-летия референдума в ДНР, – четкий сигнал для новоизбранного украинского президента Владимира Зеленского, рассчитывающего, судя по его заявлениям, повторить политику своего предшественника Петра Порошенко по саботажу Минских соглашений.

Такое мнение корреспонденту «ПолитНавигатора» высказал директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.

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«Как мы помним, на протяжении нескольких месяцев было достаточно серьёзное ожидание конкретной позиции, которое вылилось в достаточно неожиданное для украинских «партнёров» решение о паспортизации Донбасса. Просто с таким же успехом в случае, если Зеленский точно так же будет делать вид страуса, находящегося головой в песке по проблеме Донбасса, то никто не удивится, что будет и признание ЛДНР, и как следствие – уже возможность интегрироваться в РФ», – сказал эксперт.

«Интересно, сколько ещё надо различных намёков, полунамёков, символов, чтобы Зеленский и его окружение начало считывать те сигналы, которые посылаются из Республик Донбасса, из Российской Федерации?» – добавил Денисов.

«На данный момент мы видим, что по Донбассу нет просто никакой позиции (у Зеленского, – ред.), а, значит, что в Киеве никто не собирается решать проблему, и конфликт будет продолжаться. Для миллионов людей в Донбассе такой сценарий просто неприемлем», – пояснил эксперт неизбежность дальнейших действий России в поддержку соотечественников.