25.12.2018, Киев, Игорь Петров
 
Украина, Экономика коллапса, Энергетика
Просмотров:

Вслед за подорожанием газа на Украину обрушилась новая напасть

Из-за того, что жители Украины не могут платить за подорожавший газ (его Киев с наценкой закупает «по реверсу» в ЕС, зато не у России), население переходит на печное отопление, а рост спроса привел к подорожанию дров и ихдефициту.

Об этом в эфире телеканала Newsone заявил лидер Радикальной партии Олег Ляшко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Вы знаете, что сегодня цена на дрова поднялась вдвое? Люди не могут платить за газ, потому что он дорогой, ищут альтернативное топливо, покупают дрова, и потому цена поднялась. Сегодня машина дров – 6 тысяч гривен.

В повышении цены на дрова виноват президент Порошенко. Он заветировал закон, где предлагалось запретить вывоз дров из Украины. Каждый год из Украины вывозят 4 млн кубометров дров.

Это означает дефицит дров, люди платят за дрова вдвое больше», – сказал Ляшко.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,






Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Похожие новости

    Все новости за сегодня
  • Декабрь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть