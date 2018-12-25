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Вслед за подорожанием газа на Украину обрушилась новая напасть
Из-за того, что жители Украины не могут платить за подорожавший газ (его Киев с наценкой закупает «по реверсу» в ЕС, зато не у России), население переходит на печное отопление, а рост спроса привел к подорожанию дров и ихдефициту.
Об этом в эфире телеканала Newsone заявил лидер Радикальной партии Олег Ляшко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Вы знаете, что сегодня цена на дрова поднялась вдвое? Люди не могут платить за газ, потому что он дорогой, ищут альтернативное топливо, покупают дрова, и потому цена поднялась. Сегодня машина дров – 6 тысяч гривен.
В повышении цены на дрова виноват президент Порошенко. Он заветировал закон, где предлагалось запретить вывоз дров из Украины. Каждый год из Украины вывозят 4 млн кубометров дров.
Это означает дефицит дров, люди платят за дрова вдвое больше», – сказал Ляшко.
Метки: Олег Ляшко, рост цен на газ
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