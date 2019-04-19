Вслед за «Приватом» Коломойского могут вернуть отжатый завод Курченко
Верховный суд Украины отменил постановление о закрытии апелляционного производства по делу о национализации Одесского нефтеперерабатывающего завода.
Об этом сообщает одесское издание «Таймер».
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Такое решение суд принял, рассмотрев соответствующее заявление кипрской компании Empson Limited, которую связывают с беглым олигархом Сергеем Курченко.
Напомним, Одесский НПЗ был конфискован в собственность государства в 2017 году как орудие преступления – завод якобы использовали для отмывания денежных средств и легализации незаконно ввезённых в Украину нефтепродуктов.
Компания Empson Limited пыталась обжаловать данное решение, но апелляционная жалоба была отклонена в связи с закрытием дела. Теперь же Верховный суд обязал рассмотреть её по существу.
В настоящий момент активы Одесского НПЗ находятся в распоряжении Фонда госимущества. С момента ареста имущества завода в 2014 году, предприятие простаивает.
Ранее Окружной админсуд Киева признал незаконной национализацию «ПриватБанка» Игоря Коломойского.
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