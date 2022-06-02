Вслед за продуктами и топливом на Украине взлетели цены на лекарства

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Новости Украины

На Украине выросли цены на лекарства в аптеках на 20-25%. По некоторым отдельным позициям рост составляет до 40%. Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

В свою очередь, директор Аптечной профессиональной ассоциации Украины Владимир Руденко назвал основную причину роста цен. По его словам, вся украинская фарма импортозависима, что и повлекло за собой рост стоимости лекарств.

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«Причина подорожания в курсе доллара и евро к гривне, который в связи с военными действиями в нашей стране испытывает серьезное инфляционное потрясение. Вы же видите, что курс за три месяца на 20% изменился, не в сторону гривны, а вся фарма чрезвычайно импортозависима. Начиная от поставок лекарственных средств и заканчивая нашими производителями, которые также производят лекарственные средства из импортного сырья. Поэтому подорожание некоторое действительно происходит из-за того, что цены изменились у поставщиков и производителей», – щаявил глава Аптечной Ассоциации.

По его словам, в первые месяцы войны удавалось удержать цены, особенно в марте, апреле, но когда курс отпустили стоимость начала меняться.

«На сегодняшний день производится практически весь ассортимент лекарственных средств. В начале войны некоторые позиции было сложно поставлять. Это касалось некоторых антибиотиков, инсулинов, но сейчас ситуация выровнялась, поставки пошли. Ассортимент не довоенный, но он достаточный, чтобы обеспечить потребности здравоохранения и нужды населения. Поэтому сегодня дефицита или отсутствия чего-то пока не наблюдаем»,- сказал Руденко.