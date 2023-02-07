Вслед за «прокуратурой» и «полицией» в Киеве появился украинский лже-«муфтий Крыма»

Бежавшая в Киев меджлисовская верхушка обзавелась собственным лже-«муфтием Крыма». На роль марионетки определен некий Айдер Рустемов.

Всё происходящее соответствует украинской традиции тиражирования различных раскольнических религиозных структур вроде филаретовской УПЦ КП, турецкой ПЦУ, а также фейковых «крымских» прокуратуры и полиции.

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На прошлой неделе появилось видео беседы лже-муфтия Айдера Рустемова якобы с пленными российскими солдатами-мусульманами. Причем видео публикуется на канале украинского блогера-миллионника, представляя широкой аудитории якобы лидера украинских мусульман. При этом нарушена сама процедура избрания муфтия.

«Муфтий должен быть легитимным, а когда какая-то политическая структура в бегах находящаяся создаёт из двух-трёх общин какую-то марионеточную фигуру и называет её «муфтием Крыма», я считаю, что у этой фигуры нет ни легитимности, ни силы вообще говорить», – подчеркнул в эфире «Крым 24» заместитель муфтия Крыма Эсадуллах Баиров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Баиров напомнил, как проходит процедура избрания.

«Муфтия Крыма избирает курултай мусульман Крыма, поэтому каждый мусульманин выбирает своего делегата, который на курултае избирает своего лидера. А выбрать человека по каким-то своим личным критериям, назначить его главой мусульман Крыма и оттуда пытаться решать проблему мусульман Крыма, это мягко говоря, безобразие. В Крыму есть муфтий, он перешел из предыдущего периода в новый и продолжает оставаться муфтием, решает проблемы мусульман Крыма. Создание каких-то лже-структур за границей никакого хорошего под собой не могут нести, поэтому изначально мы не признали этого человека и порекомендовали всем нашим партнерам по всему миру не обращать на этих людей внимание».

Баиров прокомментировал характер поведения лже-муфтия, запечатлённого на видео.

«Мне просто неудобно смотреть: человек сначала сказал этим заключённым или пленным, что он их не хочет видеть, потом встал с ними помолился, потом сел с ними, попытался завести какой-то доверительный разговор, а потом обижался, что они не смотрят на него и не реагирует на его слова, – указал Баиров. – Я думаю любой психолог если разберёт поведение вот этого 47-минутного ролика, он сделает такой же вывод. И еще очень важный момент: мы, духовенство, не должны быть политизированными, и если в стране, в которой 8 лет шла гражданская война, выходит какой-то духовный лидер и говорит, «я не понимаю, как это можно приходить куда-то и убивать людей», то у нас вопрос, а предыдущие 8 лет почему ты точно так же не понимал и не негодовал? Где твои заявления с 2014 года начиная? Потому что умирающий человек – это создание Аллаха, и ты должен за него тоже переживать. Я понимаю, что он не был в тот период, он был позже назначен определёнными лицами, но как частное лицо он мог своё негодование выражать».

Представитель духовенства добавил, что в целом украинская агитка выполнена на невысоком уровне.

«За всем этим мы видим политический заказ, и, к моей радости, очень много авторитетных людей из Украины не подписались под этот проект. Я понимаю, к сожалению, наш соотечественник пошёл на это авантюру, и не очень в хорошем виде, подавая эту повестку в массы. Потому что посмотревшие этот ролик, а я у нескольких людей спросил их мнение, – не поняли, какой посыл? Так всё было, будто его поймали и не дали подготовиться, и вот он, без подготовки, пришёл и вот так врасплох его застали. Если вы делаете подобные ролики, если вы это всё продюсируете, должна было постановка хотя бы какая-то нормальная, и вопрос, что вы от этих пленных хотите», – заключил Баиров.