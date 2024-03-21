Вслед за ракетами в Киев могут отправиться немецкие солдаты – депутат бундестага

Анатолий Лапин.  
21.03.2024 12:18
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Германия, Дзен, Украина


Германия не должна допустить передачи своих дальнобойных ракет «Таурус» Украине, потому что вслед за этим немецкие солдаты могут оказаться в Киеве.

Об этом, выступая в бундестаге, заявил депутат немецкого парламента Маркус Фронмайер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Германия не должна допустить передачи своих дальнобойных ракет «Таурус» Украине, потому что вслед за...

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По мнению Фронмайера, немецкое правительство уже много раз показывало, что легко смещает «красные линии», вначале отказываясь поставлять оружие Украине, а вскоре отправив танки.

«Канцлер подводит «красную черту» в дебатах о «Таурус». Мы знаем вашу «красную линию» или лучше сказать, линии. От требования не пускать оружие в зону боевых действий до того, как шлемы превратились в танки, было несколько таких «красных линий». Слово этого федерального правительства ничего не стоит.

Дамы и господа, этот канцлер перемещает «красные линии», как и другие назначения. Германии не нужны танки, которые скоро последуют за «Таурус», Германии не нужно, чтобы обучение украинских солдат в обращении со смертоносным оружием скоро превратилось в немецких солдат в Киеве», – заявил Фронмайер.

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