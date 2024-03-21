Вслед за ракетами в Киев могут отправиться немецкие солдаты – депутат бундестага

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Германия не должна допустить передачи своих дальнобойных ракет «Таурус» Украине, потому что вслед за этим немецкие солдаты могут оказаться в Киеве.

Об этом, выступая в бундестаге, заявил депутат немецкого парламента Маркус Фронмайер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

По мнению Фронмайера, немецкое правительство уже много раз показывало, что легко смещает «красные линии», вначале отказываясь поставлять оружие Украине, а вскоре отправив танки.

«Канцлер подводит «красную черту» в дебатах о «Таурус». Мы знаем вашу «красную линию» или лучше сказать, линии. От требования не пускать оружие в зону боевых действий до того, как шлемы превратились в танки, было несколько таких «красных линий». Слово этого федерального правительства ничего не стоит. Дамы и господа, этот канцлер перемещает «красные линии», как и другие назначения. Германии не нужны танки, которые скоро последуют за «Таурус», Германии не нужно, чтобы обучение украинских солдат в обращении со смертоносным оружием скоро превратилось в немецких солдат в Киеве», – заявил Фронмайер.