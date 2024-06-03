Вслед за разрешением на удары по России украинцы просят от Запада цели

Игорь Шкапа.  
03.06.2024 14:14
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Украина нуждается от Запада в разведывательной информации о местах сосредоточения целей на территории России.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», украинский военный аналитик Иван Киричевский.

Украина нуждается от Запада в разведывательной информации о местах сосредоточения целей на территории России....

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По его словам, каков смысл запускать ATACMS по территории России, не зная куда? При этом агентство РЮК-Украина, которому эусперт давал комментарий напомнило, что еще в прошолом году The Washington Post писала, что для подавляющего большинства ударов из западных ракетных систем по российским объектам Украина получает координаты или их подтверждение от США и союзников.

«Если внимательно вслушаться, о чем говорят наши официальные лица и как отвечают американцы, то вопрос стоит на самом деле не в политическом разрешении. А в том, что мы просим обеспечить регулярный переток разведданных, то есть, чтобы эти данные поступали в режиме 24/7. По аналогии со снарядным голодом у нас есть голод данных. Поэтому, судя по всему, мы просим не о формальном разрешении бить американскими ракетами по территории РФ, а именно о данных о российских объектах, по которым мы могли бы нанести удары», – считает Киричевский.

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