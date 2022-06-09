Вслед за самолётом Лаврова начинается блокировка поставок российской техники в Сербию

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Сербия отказалась присоединиться к санкциями против России, и теперь находится под постоянным давлением Запада. В первую очередь, от сербов требуют прекращения закупки российских энергоресурсов и остановить авиасообщение с Москвой.

Вслед за блокировкой окружающими Сербию странами НАТО самолета главы МИД РФ Сергея Лаврова, который не смог прилететь в Белград, Запад, похоже, будет блокировать и доставку российских грузов для сербов.

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Так, президент Александр Вучич заявил в эфире программы «Дневник» на РТС, что сейчас под вопросом поставка в Сербию двух вертолетов Ка-32, предназначенных для тушения пожаров.

«Нам с Лавровым есть о чем поговорить. Я хотел спросить у него, когда мы сможем получить пожарные вертолеты, чтобы быстрее тушить пожары во всем регионе», – отметил лидер страны.

Во время выступления на форуме «Открыты Балканы» в Скопье Вучич уточнил, что это «лучшие вертолеты в мире» и выразил сомнение в том, что теперь получится их доставить из РФ.

Он также отметил, что в связи с тем, что несмотря на требования Запада, Белград не отказал главе МИД России в визите, самого Вучича пытаются в этих странах демонизировать. При этом другие лидеры стран НАТО спокойно контактируют с Владимиром Путиным.

«Позвольте мне спросить – почему Вучич больший злодей? Вы сможете сказать это завтра Турции, если Лавров отправится в Анкару? Или вы захотите выгнать ее из НАТО? Кажется, такое отношение возможно только по отношению к маленькой Сербии. Associated Press написала, что Вучич нарушил все санкции. Скажите, кто и как (в Европе – ред.) не использует российский газ? Его пускают в Германию и оттуда используют, причем это один и тот же газ, но говорят, что это уже не российский газ. Кому вы заливаете?» – сказал сербский президент.

По его данным, антироссийские меры Запада уже привели к потерям бюджета Сербии в размере 600 миллионов долларов.

«Я хочу дать людям информацию. Из карманов граждан Сербии, из-за санкций против России благодаря проблемам с поставками российской нефти украли 600 миллионов долларов в год. Мы находимся в сложном положении», – сказал Вучич.

Однако после всего этого он вновь подтвердил, что будет вести Сербию в Евросоюз.

«Сербия должна поторопиться на своем европейском путем, потому что он лучший для нашего государства», – сказал Вучич.

Однако он заверил, что к санкциям Белград присоединяться не намерен.

«Как вы скажете сербам, что Россия больше не может быть нашим другом?» – спросил президент и выразил мнение, что это невозможно.