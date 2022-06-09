Вслед за самолётом Лаврова начинается блокировка поставок российской техники в Сербию

09.06.2022  16:39 (Мск), Белград
Ксения Голуб.  
Просмотров:
 
Балканы, Дзен, НАТО, Россия, Сербия


Сербия отказалась присоединиться к санкциями против России, и теперь находится под постоянным давлением Запада. В первую очередь, от сербов требуют прекращения закупки российских энергоресурсов и остановить авиасообщение с Москвой.

Вслед за блокировкой окружающими Сербию странами НАТО самолета главы МИД РФ Сергея Лаврова, который не смог прилететь в Белград, Запад, похоже, будет блокировать и доставку российских грузов для сербов.

Сербия отказалась присоединиться к санкциями против России, и теперь находится под постоянным давлением Запада....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


Так, президент Александр Вучич заявил в эфире программы  «Дневник» на РТС, что сейчас под вопросом поставка в Сербию двух вертолетов Ка-32, предназначенных для тушения пожаров.

«Нам с Лавровым есть о чем поговорить. Я хотел спросить у него, когда мы сможем получить пожарные вертолеты, чтобы быстрее тушить пожары во всем регионе», – отметил лидер страны.

Во время выступления на форуме «Открыты Балканы» в Скопье Вучич уточнил, что это «лучшие вертолеты в мире» и выразил сомнение в том, что теперь получится их доставить из РФ.

Он также отметил, что в связи с тем, что несмотря на требования Запада, Белград не отказал главе МИД России в визите, самого Вучича пытаются в этих странах демонизировать. При этом другие лидеры стран НАТО спокойно контактируют с Владимиром Путиным.

«Позвольте мне спросить – почему Вучич больший злодей? Вы сможете сказать это завтра Турции, если Лавров отправится в Анкару? Или вы захотите выгнать ее из НАТО? Кажется, такое отношение возможно только по отношению к маленькой Сербии.  Associated Press написала, что Вучич нарушил все санкции. Скажите, кто и как (в Европе – ред.) не использует российский газ? Его пускают в Германию и оттуда используют, причем это один и тот  же газ, но говорят, что это уже не российский газ. Кому вы заливаете?» – сказал сербский президент.

По его данным, антироссийские меры Запада уже привели к потерям бюджета Сербии в размере 600 миллионов долларов.

«Я хочу дать людям информацию. Из карманов  граждан Сербии, из-за санкций против России благодаря проблемам с поставками российской нефти украли 600 миллионов долларов в год. Мы находимся в сложном положении», – сказал Вучич.

Однако после всего этого он вновь подтвердил, что будет вести Сербию в Евросоюз.

«Сербия должна поторопиться на своем европейском путем, потому что он лучший для нашего государства», – сказал Вучич.

Однако он заверил, что к санкциям Белград присоединяться не намерен.

«Как вы скажете сербам, что Россия больше не может быть нашим другом?» – спросил президент  и выразил мнение, что это невозможно.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июнь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть