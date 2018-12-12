Вслед за Сенатом США приятное Порошенко сделала и Палата представителей

12.12.2018, Киев, Семен Дорошенко

Палата представителей Конгресса США признала голод в 1932-1933 годах га Украине “геноцидом украинского народа”, как того много лет добивается официальный Киев, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

О этом сообщает в среду на своей странице в Facebook посольство США на Украине.

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«Таким образом на сегодня обеими палатами Конгресса США принято решение, в которых Голодомор признан геноцидом украинского народа», — говорится в сообщении.

«Как и аналогичная резолюция, которая была принята Сенатом США 3 октября этого года, документ также осуждает систематические нарушения прав человека, в том числе права на самоопределение и свободу слова, совершенные советским правительством против украинского народа», — отмечается в Facebook.