12.12.2018, Киев, Семен Дорошенко
 
История, Политика, Пропаганда, США, Украина
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Вслед за Сенатом США приятное Порошенко сделала и Палата представителей

Палата представителей Конгресса США признала голод в 1932-1933 годах га Украине “геноцидом украинского народа”, как того много лет добивается официальный Киев, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

О этом сообщает в среду на своей странице в Facebook посольство США на Украине.

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«Таким образом на сегодня обеими палатами Конгресса США принято решение, в которых Голодомор признан геноцидом украинского народа», — говорится в сообщении.

«Как и аналогичная резолюция, которая была принята Сенатом США 3 октября этого года, документ также осуждает систематические нарушения прав человека, в том числе права на самоопределение и свободу слова, совершенные советским правительством против украинского народа», — отмечается в Facebook.

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