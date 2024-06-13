Вслед за Сумской откроется фронт в Черниговской области – украинский эксперт

Вадим Москаленко.  
13.06.2024 15:18
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Русские продолжат растягивать фронт, заставляя киевское командование перебрасывать войска на другие направления, однако так или иначе, все эти тактические операции увенчаются чем-то масштабным.

Об этом на канале украинского политолога Вадима Карасёва заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Русские продолжат растягивать фронт, заставляя киевское командование перебрасывать войска на другие направления, однако так...

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«Что-то будет. Само по себе 500 тысяч с одной стороны, 500 тысяч с другой стороны просто так стоять не будут. В армии воюют по документам, все планы утверждены, документы подписаны. Планы по медленному отгрызанию территорий – это мы видим, проходят. Поиск слабых мест у нас путём разведки боем тоже происходит. Открытие новых фронтов – Северный фронт, сейчас Сумская область, потом по логике событий должна быть и Черниговская, больше Сумская область, чтобы растягивать наши позиции и линию боевого соприкосновения», – сказал Стариков.

По его словам, заход в Рыжевку Сумской области был разведкой боем.

«Само по себе это село – продолжение улицы деревни Тёткино Курской области, оно разделено госграницей. Они зашли и вышли, там войск нет, это серая зона, они зашли, сфотографировались, ушли, ждут нашей реакции. Наша реакция, естественно, подведение войск. И не взвода, не роты, а как минимум отдельного батальона, 600-800 человек. А если сейчас ещё в других местах – то же самое. Они растягивают фронт, я так прогнозирую, что будет и на других районах Сумской области, Черниговская область. По логике они должны растягивать фронт», – объяснил эксперт.

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