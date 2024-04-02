Вслед за ударами по энергетике последует уничтожение украинских мостов – Джонсон

Анатолий Лапин.  
02.04.2024 15:19
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


После того, как Россия уничтожит украинские объекты энергетики, она начнет наносить удары по мостам на Украине. Об этом в интервью американскому телеведущему и блогеру Эндрю Наполитано заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению Джонсона, это приведет к нарушению логистики ВСУ и станет своего рода окружением украинской армии.

После того, как Россия уничтожит украинские объекты энергетики, она начнет наносить удары по мостам...

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«Русские сейчас приступили к стратегии по уничтожению всех электростанций – тепловых, гидро, и угольных. В результате огромные территории Украины остались без электричества, поэтому, когда люди не смогут включать свет, зажигать газовые плиты, делать другие вещи, для которых требуется электричество, они начнут отказываться и переезжать в качестве беженцев в другие места и локации.

Я думаю, что следующим шагом в этом направлении станет то, что Россия начнет разрушать мосты. Эти бомбы, весом в три тысячи килограммов являются такими, что они действительно могут разрушить эти мосты. Когда вы разрушаете мост, вы лишаете военное руководство Украины возможности снабжать войска, находящиеся к востоку от Днепра. Так что в некотором смысле это все равно, что окружить украинскую армию, не прибегая к военной силе и конфронтации», – заявил Джонсон.

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