Вслед за украинцами НАТО бросит на убой поляков – Затулин
Блоку НАТО, который воюет на Украине чужими руками, срочно нужна оперативная пауза, поскольку военный потенциал режима Зеленского начинает выгорать.
Об этом говорили участники эфира на телеканале «Россия 1», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«НАТО воюет чужими руками, они заинтересованы, чтобы сначала воевали украинцы, и их всех убили, потом могут воевать поляки в случае необходимости, их тоже всех убьют. К полякам в Западной Европе отношение очень спокойное, их не считают равными и близко.
Знаете, как говорят? Есть эмиграция, а есть наши люди, поляки – это не наши люди. Вот так говорят французы и не только они, бельгийцы. Поэтому пусть воюют поляки, НАТО будет воевать чужими руками», – заявил военный эксперт Александр Артамонов.
В свою очередь, депутат Госдумы РФ Константин Затулин отметил то факт, что Западу срочно необходима пауза в боевых действиях на Украине.
«С Украины они уйти не могут, потому что лучше площадки для того, чтобы нас ломать, они не найдут. Они туда будут забрасывать все более и более агрессивные типы вооружения. Но тут маленькая запятая: им катастрофически нужна сейчас оперативная пауза на Украине. Потому что военный потенциал в сегодняшнем виде режима Зеленского начинает явно выгорать, начинается политический надлом, им надо это предотвратить», – подчеркнул депутат.
Спасибо!
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