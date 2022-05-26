Вслед за украинцами НАТО бросит на убой поляков – Затулин

Блоку НАТО, который воюет на Украине чужими руками, срочно нужна оперативная пауза, поскольку военный потенциал режима Зеленского начинает выгорать.

Об этом говорили участники эфира на телеканале «Россия 1», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«НАТО воюет чужими руками, они заинтересованы, чтобы сначала воевали украинцы, и их всех убили, потом могут воевать поляки в случае необходимости, их тоже всех убьют. К полякам в Западной Европе отношение очень спокойное, их не считают равными и близко.

Знаете, как говорят? Есть эмиграция, а есть наши люди, поляки – это не наши люди. Вот так говорят французы и не только они, бельгийцы. Поэтому пусть воюют поляки, НАТО будет воевать чужими руками», – заявил военный эксперт Александр Артамонов.