Шествие и митинг за сохранение в Молдове Дня Победы прошли в Кишиневе. Акция была организована оппозиционной партией «Возрождение», она собрала несколько тысяч человек.

Люди несли знамена Победы и плакаты на румынском и русском языках: «Майя, не воруй у нас и Победу над фашизмом», «Нет искажению истории», «За поколения, сплотившиеся в борьбе». Участники акции скандировали: «Мы помним, мы гордимся», «Мы – наследники Победы», «Фашизм не пройдет».

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Правящая партия президента Майи Санду хочет переименовать День Победы в «День памяти» и праздновать его 8 мая – как и на Украине.

«Абсолютно уверена, что это месть гражданам Республики Молдова за то, что они не ведутся на пропаганду этой власти о том, что День Победы – это не такой уж и праздник, за то, что люди десятками тысяч вышли 9 Мая к памятникам Великой Отечественной войны, за то, что на мемориале «Вечность» в этот день цветов – в человеческий рост, за то, что во всех уголках нашей республики люди вышли почтить память, почтить подвиг героев – дедов и прадедов», – сказала на митинге коммунистка Диана Караман.

Митинг носил ярко выраженный антиправительственный и антипрезидентский характер.

«Тот, кто боится сегодня в парламенте – вот эта шайка, по-другому их не назовешь. Большинство PAS под руководством Майи Санду – это тот же сегодняшний фашизм в Молдове! Я уверена, что нас много, что мы победим эту желтую чуму. Они уйдут, и Молдова вновь станет свободной», – заявила с трибуны активистка «Движения за народ» Ирина Лозован.

«Вверху пирамиды всех этих пакостей, с которыми мы сталкиваемся, стоит кто? Правильно. Слов про нее нет. Сегодня свечку поставил, 20 лей потратил, чтобы Боженька ее убрал в Брюссель», – сказал муниципальный советник Валерий Клименко.

Это не первая акция в защиту Дня Победы. В конце мая активисты выложили ночью название запрещенного праздника при помощи тысяч свечей.

Политолог Александр Носович считает, что молдавское сопротивление будет в конце концов подавлено прозападной властью.

«К сожалению, такое переформатирование – вопрос времени, политической воли и грамотного использования технологий. Кто теперь вспомнит, что Литва одно время считалась пророссийской страной, в которой пророссийские политики становятся президентами и премьерами? А то, что самые многочисленные мероприятия на 9 мая бывали не в Москве, а в Риге – не просто без административного ресурса, а при нескрываемом неодобрении власти? Теперь в Латвии правило на 9 мая больше трёх не собираться. Если уж совсем народ не тот попался, «европейское мышление» и репрессии дозволяет», – написал Носович в своем тг-канале.