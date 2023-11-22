Вслед за Украиной НАТО готовится поджечь Прибалтику

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После поражения Украины действия стран-членов НАТО будут направлены на то, чтобы продолжать войну против России на территории Прибалтики.

Об этом в ходе пресс-конференции в Москве заявил заведующий отделом европейской безопасности Института Европы РАН, профессор МГИМО МИД России Дмитрий Данилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В последней стратегической концепции Североатлантического альянса Россия обозначена как прямая военная угроза. То же самое делают и индивидуальные страны-члены, принимая свои концептуальные и стратегические документы, обозначая Россию как угрозу. В НАТО фактически не обсуждают открыто вопрос о том, каким образом будет строиться политика Альянса в случае военного поражения Украины, и каким образом реагировать на это. Но в военно-стратегическом планировании этот вопрос стоит всё более и боле остро, и требует ответов с точки зрения стратегического планирования. И если это так, то следующий вопрос, который задают себе страны-члены Альянса состоит в том, что будет, если состоится военная победа России, и куда дальше «агрессивная» Россия направит свою военную активность. Мы помним, что ещё до Украины, по различным исследованиям и высказываниям ряда руководителей говорилось о том, что не исключена военная экспансия России на территорию Балтии», – сказал Данилов.

Он подчеркнул, что привыкший работать за пределами своих границ Североатлантический альянс может разжечь следующую войну на территории находящейся в географическом тупике Прибалтики.

«И в нынешней ситуации эта тема занимает умы западных стратегов. И уже сама постановка такого вопроса ложится в русло усиления конфронтационной парадигмы в отношениях между Россией и НАТО, и требует от Альянса соответствующих действий, направленных на «потенциальную российскую агрессию» после Украины. Стоит понимать, что потенциал сдерживания – это не оборона рубежей Альянса. Уже давно Альянс готов действовать за пределами своих границ, уже давно речь идёт о проецировании силы на дальнюю стратегическую глубину», – подытожил эксперт.