14.06.2021, Киев, Максим Карпенко
 
Дзен, Медицина, Политика, Польша, Украина, Экономика
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Вслед за украинскими мозгами в Польшу «перевезут» украинские земли

Новости УкраиныЗападные «партнеры» Украины способствуют оттоку профессионалов из страны. Это приведет к тому, что вскоре...

Западные «партнеры» Украины способствуют оттоку профессионалов из страны. Это приведет к тому, что вскоре после выезда рабочих рук, соседняя Польша, например, начнет забирать и земли.

Об этом в эфире телеканала «Первый независимый» заявил известный украинский композитор и политический комментатор Владимир Быстряков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Разрушено профессиональное образование. Сегодня найти в Киеве токаря… мне один товарищ рассказывал, что он искал, нашел где-то за Киевом, чтобы выточить какую-то втулку. Да это проблема.

Дальше – Запад способствует, наши друзья большие, те же поляки, способствуют оттоку наших мозгов из Украины. Сейчас Сейм принимает закон, по которому облегчает внедрение в польское общество наших врачей. Это что такое, объясните, как это называется? Отсюда забирают все это это дело, а у них там идет недостаток, который будут покрывать наши. Вначале народ переедет, а потом и земельку перевезут потихонечку со всеми этими областями, бывшими польскими. Такая политика наших, будем говорить друзей», – заявил Быстряков.

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