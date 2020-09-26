Вслед за ВМСУ на западные подачки «секонд-хендом» перейдут ВВС Украины

26.09.2020, Киев, Максим Карпенко

Украина не может себе позволить такую роскошь, как собственная боевая авиация, – с нынешним уровнем экономики страны Киеву не за что содержать современный авиапарк, поэтому все идет к тому, что более развитые страны будут «сливать» сюда свою, отработавшую ресурс, технику, как это происходит в военно-морском флоте.

Об этом в эфире телеканала ZIK заявил военный эксперт Сергей Шабовта, комментируя катастрофу АН-26 под Харьковом, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У Украины нет денег на содержание этих парков, Украина – бедная страна на сегодняшний день. Это могут себе позволить сегодня лишь элитные государства. Разве же Украина относится к таким?

Пора признать, что наш парк устарел. Поверьте мне, и в ближайшие годы этих денег не появится, вряд ли будут коренные изменения.

Ну, сейчас поплачем, что-то проговорим, что-то прикроем, и дальше оно так же все будет тянуться. То же самое касается и по состоянию, и по невозможности качественного содержания в такой же мере и Военно-морских Сил Украины.

Потому мне просто абсурдно давать прогнозы, когда оно изменится. Не изменится, пока государство будет находиться в таком унизительном экономическом статусе и полностью будет зависеть от внешнего управления.

Нам скоро начнут старые самолеты из США подсовывать, как это делается с морскими судами. Вот и все», – заявил Шабовта.