Вслед за Залужным Зеленский готовит замену правительства на подконтрольное США

Вадим Москаленко.  
07.02.2024 08:18
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, США, Украина


Вслед за отставкой главкома ВСУ последуют замена руководства всего экономического блока и правительства на более послушных Вашингтону людей.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил политолог Юрий Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Вслед за отставкой главкома ВСУ последуют замена руководства всего экономического блока и правительства на...

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«Характер заявлений Зеленского и то, что происходит сейчас в силовом блоке, и что происходит на уровне переговоров с Западом, говорит о том, что отставкой Залужного всё не ограничится.

Будет попытка радикально поменять и экономический блок, и правительство», – сказал Романенко.

Он подчеркнул, что таким образом Вашингтон будет увеличивать своё влияние на Украину.

«И все эти разговоры, что придёт Маркарова [посол Украины в США] и дальше будет формироваться новая повестка через усиление влияния Штатов через Маркарову. Это является частью таких сплетен, которые уже несколько месяцев фигурируют», – добавил политолог.

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