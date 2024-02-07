Вслед за Залужным Зеленский готовит замену правительства на подконтрольное США
Вслед за отставкой главкома ВСУ последуют замена руководства всего экономического блока и правительства на более послушных Вашингтону людей.
Об этом в эфире своего видеоблога заявил политолог Юрий Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Характер заявлений Зеленского и то, что происходит сейчас в силовом блоке, и что происходит на уровне переговоров с Западом, говорит о том, что отставкой Залужного всё не ограничится.
Будет попытка радикально поменять и экономический блок, и правительство», – сказал Романенко.
Он подчеркнул, что таким образом Вашингтон будет увеличивать своё влияние на Украину.
«И все эти разговоры, что придёт Маркарова [посол Украины в США] и дальше будет формироваться новая повестка через усиление влияния Штатов через Маркарову. Это является частью таких сплетен, которые уже несколько месяцев фигурируют», – добавил политолог.
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