Вслед за Залужным Зеленский готовит замену правительства на подконтрольное США

Вслед за отставкой главкома ВСУ последуют замена руководства всего экономического блока и правительства на более послушных Вашингтону людей.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил политолог Юрий Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Характер заявлений Зеленского и то, что происходит сейчас в силовом блоке, и что происходит на уровне переговоров с Западом, говорит о том, что отставкой Залужного всё не ограничится.

Будет попытка радикально поменять и экономический блок, и правительство», – сказал Романенко.