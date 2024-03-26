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Глава СБУ Василий Малюк заявил, что его дед и бабушка были советскими фронтовиками.

По словам Малюка, его бабушка боролась с нацистами в составе советских партизанских отрядов на территории Польши, а дед был танкистом и прошел всю войну.

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«Я ощущаю определенное генетическое притяжение. Скажу вам, у меня бабушка по маминой линии во время Второй мировой войны воевала на территории Польши, занималась именно диверсиями по отношению к фашистам, работала в одном из партизанских движений вместе с регулярными на то время советскими разведывательными силами. Есть даже трехтомник, написанный ее боевой подругой, который называется «Тайны Тухольских боев», где описываются все ее подвиги», – сказал глава СБУ.

«А дедушка пошел на войну рядовым, а вернулся капитаном, воевал в танковой армии маршала Рыбалко, прошел очень-очень много сложных этапов через всю войну, был много раз ранен, собрал все возможные боевые награды, в том числе два Ордена Славы. Я ощущаю также их ментальную поддержку», – заявил Малюк.

Известно, что президент Украины Владимир Зеленский вскоре после победы на выборах возлагал цветы к могиле своего деда Семена Зеленского, который командовал минометным взводом и стрелковой ротой, а за свои подвиги был награжден двумя орденами Красной Звезды.

Однако вопреки предвыборным обещаниям Зеленский, заняв должность, принял идеологию украинских националистов, фактически предав своего деда, сражавшегося за единую Родину от Ужгорода до Владивостока.