21.06.2021, Киев, Максим Карпенко
 
Выборы, Дзен, Политика, Украина
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Вслед за Зеленским во главе Украины сулят Кличко

Новости УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский готовится к внеочередным выборам главы государства. Для этого он устраняет...

Президент Украины Владимир Зеленский готовится к внеочередным выборам главы государства. Для этого он устраняет политиков, которые могут составить ему конкуренцию, – прежде всего, Виталия Кличко.

Об этом заявил в эфире интернет-канала «Власть vs Влащенко» российский либеральный политтехнолог Станислав Белковский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Белковского, опасность для Зеленского представляет нынешний мэр Киева Виталий Кличко, который станет компромиссным кандидатом, поддержанным всеми недовольными Зеленским элитами. Его в 2014-м году снял с выборов олигарх Дмитрий Фирташ в пользу Петра Порошенко. Сейчас же все произойдет наоборот, Порошенко должен будет уступить место Кличко.

«Все больше меня наводит на мысли, что Владимир Александрович не будет идти на очередные выборы, а пойдет на досрочные, потому что как-то он очень быстро избавляется от всех…

Потому что, если бы выборы состоялись по графику в 2024-м году, то Виталий Кличко – достаточно очевидный кандидат от объединенного лагеря оппонентов Владимира Зеленского, поэтому лучше забодать его заранее.

То есть, схема будет обратная – идет не Порошенко при поддержке Кличко, а Кличко при поддержке всех, кому Зеленский надоел, в том числе и Петра Алексеевича Порошенко», – заявил Белковский.


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