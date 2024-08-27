Всплыла неудобная для Украины правда о плацдарме в Крынках

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В ходе попытки ВСУ удержать плацдарм на левом Берегу Днепра в селе Крынки на Херсонщине было множество отказников и самовольных оставлений частей, поскольку все понимали – это билет в один конец.

Об этом в интервью BBC Украина заявил Руслан Микула, соучредитель украинского военно-аналитического ресурса «DeepState», составляющего и регулярно обновляющего карту боевых действий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Прозвучал вопрос, была ли высадка в Крынках изначально провалом, или эта операция имела шанс на успех.

«Эта операция имела шансы на успех в первые недели, когда его можно было развить. И нельзя держать такой маленький клочок, на котором тебя обстреливают КАБами и всем чем угодно. Много потом было отказников, много кто шёл в СОЧ, потому что понимал, куда он плывёт. Если бы эта операция началась с Крынок и сразу началась поддержка, ещё одни какие-то плацдармы, и в общем была бы уже какая-то полоса отдельная, чтобы отбросить врага, тогда это был бы успех. А плацдарм ради плацдарма – это напрасное стирание человеческого ресурса. Эта история стала политической уже в процессе», – ответил Микула.