Всплыла неудобная для Украины правда о плацдарме в Крынках

Вадим Москаленко.  
27.08.2024 09:20
  (Мск) , Киев
Просмотров: 382
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


В ходе попытки ВСУ удержать плацдарм на левом Берегу Днепра в селе Крынки на Херсонщине было множество отказников и самовольных оставлений частей, поскольку все понимали – это билет в один конец.

Об этом в интервью BBC Украина заявил Руслан Микула, соучредитель украинского военно-аналитического ресурса «DeepState», составляющего и регулярно обновляющего карту боевых действий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В ходе попытки ВСУ удержать плацдарм на левом Берегу Днепра в селе Крынки на...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


Прозвучал вопрос, была ли высадка в Крынках изначально провалом, или эта операция имела шанс на успех.

«Эта операция имела шансы на успех в первые недели, когда его можно было развить. И нельзя держать такой маленький клочок, на котором тебя обстреливают КАБами и всем чем угодно. Много потом было отказников, много кто шёл в СОЧ, потому что понимал, куда он плывёт.

Если бы эта операция началась с Крынок и сразу началась поддержка, ещё одни какие-то плацдармы, и в общем была бы уже какая-то полоса отдельная, чтобы отбросить врага, тогда это был бы успех. А плацдарм ради плацдарма – это напрасное стирание человеческого ресурса. Эта история стала политической уже в процессе», – ответил Микула.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Август 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть