28.05.2018, Киев, Максим Карпенко

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Всплыла новая афера с участием инвестиционного банкира Порошенко

Украинские санкции против системы денежных переводов WebMoney, имеющей российские корни, – это способ поделить рынок четырех миллионов клиентов, а не реальная борьба с РФ.

Об этом в своем блоге заявил журналист-расследователь Александр Дубинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам журналиста, основными выгодополучателями от запрета WebMoney являются две украинские компании – ТYME и GlobalMoney.

«Больше WesternUniion, больше MoneyGram, больше «Укрпочты» перевела система ТYME. Знаете такую систему? И я не знаю, а система принадлежит Игорю Мазепе – инвестиционному банкиру, который близок к администрации президента. И вот ТYME – это лидер по системе денежных переводов в Украине. По моим данным, блокировка WebMoney осуществлена в интересах господина Мазепы и ТYME, а также другой компании, что еще более интересно – GlobalMoney.

Это система, принадлежащая, подконтрольная беглому министру финансов Юрию Колобову из правительства Янукович. Под эти две системы сегодня блокируется WebMoney, четыре миллиона клиентов, которых хотят поделить между собой Мазепа и Колобов. Вот такая у нас система антироссийских санкций», – заявил Дубинский.