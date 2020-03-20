Всплыла новая махинация Порошенко в Молдове

20.03.2020, Москва, Елена Острякова

Бывший президент Украины Петр Порошенко причастен к незаконной покупке торгового центра Gemenii, по которому ЕСПЧ осудил Молдову, обязав возместить убытки на сумму более 3,5 млн евро.

Об этом в интервью Cotidianul.md заявил бывшие президент Молдовы коммунист Владимир Воронин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Порошенко пришел ко мне с просьбой помочь ему купить контрольный пакет акций в Gemenii. Я сказал ему пойти к акционерам и покупать у них. Как я могу вмешиваться в такие вопросы?», – сказал Воронин.

Порошенко владел половиной акций ТЦ, другая принадлежала его другу, олигарху по прозвищу «хозяин Молдовы» Владу Плахотнюку. В 2010 году Плахотнюк был обвинен в незаконном захвате контроля над торговым центром Gemenii бывшим администратором компании, управляющей зданием, Илие Ротару. Дело дошло до ЕСПЧ, который обязал Молдову выплатить 1,5 миллиона евро убытков и обеспечить возвращение здания истцам до 18 мая 2020 года. Если коммерческие помещения не будут возвращены заявителям, государству придется выплатить больше еще 2,1 миллиона евро.

В апреле 2019 года, проиграв президентские выборы, Порошенко продал свою долю Gemenii Плахотнюку. Вскоре и тот потерял власть по итогам парламентских выборов и бежал из страны. Поэтому сейчас президент Молдовы Игорь Додон собирается изымать сумму наложенных ЕСПЧ взысканий из бюджета национальной судебной системы, допустившей неправомерные решения.

Ранее молдавский политик Ренато Усатый заявлял, что Порошенко может быть связан с убийством семьи Константина Шупарского, чья дочь должна была унаследовать акции Gemini. По его словам, бывший украинский президент причастен к организации «ряда ОПГ, с 1996 по 2004 годы совершивших на территории Молдовы ряд особо тяжких преступлений — мошенничество в особо крупных размерах, хищения».

Есть подозрения и в организации убийства родного брата Петра Порошенко — Михаила Порошенко». СМИ сообщали, что Михаил Порошенко стал жертвой ДТП в Молдове. Однако Усатый утверждает, что брат президента Украины был утоплен и привезен в республику уже мертвым, а никакой аварии с его участием попросту не было.