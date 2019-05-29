Всплыли новые подробности позорной сдачи Крыма Украиной

29.05.2019, Киев, Максим Карпенко

Украинский Генштаб хотел применить силу в Крыму во время событий 2014 года, но в последний момент командование развернуло военные самолеты на границе с полуостровом и отказалось от своих планов.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил обвиняемый в госизмене экс-начальник Генштаба Владимир Замана, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«1 марта [2014 года] в Генеральном штабе была разработана и подготовлена операция по подготовке личного состава на территорию Крыма для деблокирования воинских частей. Был подготовлен личный состав, загружен в самолеты, самолеты поднялись, дошли до морского побережья континентальной Украины. После этого летчики получили команду, развернулись назад, сели на аэродромы базирования, развернули личный состав и на этом все закончилось. Это официальные данные и это было.

Когда произошло это событие, захват Верховной рады Крыма, действовать через неделю уже было поздно. Вооруженные силы были готовы, достаточно было сил для того, чтобы применить их в Крыму и я уверен, что Россия открытой конфронтации бы не хотела и мы бы переломали эту ситуацию в свою пользу. Не было желания, не было политической воли», – заявил Замана.