Вспоминали мертвого Навального – порвали два баяна

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Зрители во всю веселились на концерте памяти умершего уголовника-экстремиста Алексея Навального, который прошел в Берлине.

Об этом в интервью телеканалу-иноагенту «Дождь» рассказал беглый бизнесмен иноагент Евгений Чичваркин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Более двойственного и странного ощущения от концерта я не испытывал. Концерт – это всегда веселье. В конце, когда вышла Юля, все слышали, но потом был какой-то музыкальный номер. И вот партер хлопает и пляшет. А на галерке были специальные гости: близкие, друзья, последователи, хорошие знакомые. Все ревели. Очень странное чувство», – сказал Чичваркин.

Кроме того, ему не понравилось, что зал скандировал «Мы не боимся», потому что его знакомые офицеры ВСУ под Харьковом «опасаются за свою жизнь».

Однако судя по репортажу того же «Дождя» с концерта в Берлине, на гостевой трибуне там тоже не унывали, а танцевали во главе с улыбающейся вдовой Юлией Навальной.