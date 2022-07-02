Кубанские казаки отметили 230-ю годовщину указа императрицы Екатерины II, которая в 1792-м даровала им обширные территории в этом регионе.

В честь праздника бойцы сообщества провели в районе здания Заксобрания Краснодарского края традиционный церемониал.

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Так называемый «Час славы Кубани» проходит на этом месте практически каждое воскресенье. Казаки демонстрируют посетителям искусство владения шашкой, а также возлагают цветы к памятнику императрицы. Как отметил первый заместитель атамана Кубанского казачьего войска Павел Лях, по этой причине казакам дорог каждый клочок местности, на которой работали и сражались их деды и прадеды.

Как считается, наградная, которая сохранилась до сих пор и находится ныне в музее имени Фелицына, была написана Екатериной лично. При этом документ с водяными знаками — гербами Российской империи — до сих пор имеет юридическую силу.

Как гласят его строки, земли Кубани были дарованы казакам за «усердную и ревностную службу, за верность и храбрые подвиги». Однако сейчас роль этого сословия все больше сводится к сохранению традиций предков, в то время как главные его задачи мало-помалу забываются. Например, с началом спецоперации на Украине казаки воздержались от массового участия в защите Донбасса, хотя в 2014 году вели борьбу с националистами в одних рядах с ополчением.

Кроме того, заметную роль их сословие сыграло в процессе присоединения Крыма, занимаясь поддержанием правопорядка на территории полуострова. Несмотря на то, что казачьи тактики практически неприменимы в штурмовых операциях, которые сейчас ведут подразделения ВС РФ и республик Донбасса, атаманы вполне могли бы организовать патрулирование на маршрутах движения колонн снабжения или обеспечивать их охранение.

Также помощь казаков не помешала бы в недавно освобожденных городах и селах региона. Там привлечение к охране общественного порядка местных дружинников пока является нежелательным из-за возможных действий украинских диверсантов или скрывающихся боевиков, вовремя не покинувших эти районы. Казаки же, имеющие куда больший военный опыт, нежели гражданские волонтеры, заметно облегчили бы работу союзным войскам, обеспечивая стабильность в прифронтовых регионах.

Однако, вопреки обещаниям атаманов, многие тысячи казаков пока не встают в ряды добровольцев, чтобы поехать в Донбасс. Большинство воинов сословия вместо этого сосредоточились на проведении культурных мероприятий и общественной деятельности. Куда большую пользу приносят их акции по сбору и доставке гуманитарной помощи в ЛДНР, но такие мероприятия столь же успешно осуществляют и невоенные организации, в том числе и студенческие.