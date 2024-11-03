Вспомнили даже про джавелины. У Зеленского храбрятся и строят планы договориться с Трампом

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Публично отказавшееся от поддержки обеих кандидатов на пост президента США издание The Washington Post утверждает со ссылкой на свои киевские источники, что в окружении Владимира Зеленского, несмотря на целый ряд негативных сигналов из США, все еще оптимистично настроены относительно потенциального президентства Дональда Трампа и считают, что им будет легче найти общий язык с ним.

Если же выиграет Камала Харрис, то Белый дом, вероятно, сохранит статус-кво. При этом в Киеве «все чаще сетуют на то, что статус-кво не работает», потому что российские войска берут под контроль все больше территории в Донбассе.

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Украинские чиновники, согласившиеся говорить с журналистами на условиях анонимности, не разделяют устоявшееся мнение о том, что победа Трампа, известного своими неоднозначными заявлениями о перспективах конфликта с Россией, станет катастрофой для Киева.

Жесткие заявления республиканца по Украине они считают «предвыборной риторикой».

Издание напоминает, что именно администрация Трампа одобрила поставки противотанковых комплексов «Джавелин» на Украину в 2019 году, а также продвигала санкции против РФ.

Конфиденты издания уверены, что Зеленский «может повлиять на Трампа, если между ними установится личная связь».

«Администрация Зеленского, конечно, больше связана с Трампом. Он всегда видел сходство между собой и Трампом, что помогло бы им построить хорошие отношения. Оба пришли к власти не из политической системы, к тому же Зеленский и его команда любят простые решения. А Трамп — человек простых решений», — утверждает чиновник, работавший в команде Зеленского во время первого президентства Трампа.

В окружении Зеленского также распространено мнение о том, что Трамп будет опасаться выглядеть слабым на мировой арене и поэтому может прибегнуть к более решительным действиям в поддержку Украины. Впрочем, это выглядит, скорее, как надежда утопающего, хватающегося за соломинку.

С другой стороны, определенные надежды киевским может давать неоднозначная риторика хорошо им знакомого бывшего «смотрящего за Украиной» по линии Белого дома, экс-уполномоченного по делам Украины в администрации Трампа Курта Волкера.

«Трамп соглашался с Байденом, что пребывание американских войск в Афганистане не отвечает долгосрочным интересам США. Однако сам он не вывел войска, понимая, что это может стать катастрофой. Он прямо заявлял, что этого не будет делать, и, как мы видели, вывод войск из Афганистана при Байдене произвел не очень хорошее впечатление. Так же и в отношении Украины: Трамп не хочет, чтобы она проиграла и он нес за это ответственность» , — утверждал Волкер во время недавнего Киевского форума безопасности для молодежи.

Чиновник предположил, что в случае победы на выборах президента США Трамп может позвонить Путину до своей инаугурации 20 января.и потребовать отвода российских войск из Украины

«Сделает ли он это – мы не знаем» , – резюмировал Волкер.