«Вспучило ковер горбом»: На российском ТВ заговорили о военных отказниках

Россия должна законодательно ужесточить ответственность для военных, саботирующих задачи СВО, а саму спецоперацию также прописать на уровне закона.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил депутат Госдумы, генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Самое главное, чего сегодня не хватает, – это меры ответственности за выполнение всех задач как на фронте, так и внутри страны. И тогда это будет вполне нормальная ситуация…

Потому что у нас сама специальная военная операция нигде не прописана. У нас не должно быть так, что если ты подписал контракт и стоишь в строю, то не может быть, что одни идут воевать, а вторые говорят: «Да нет, я контракт подписывал только на мирное время, а воевать я не пойду».

Не может быть так в стране, чтобы сегодня здесь, в центре, в регионах кто-то считал, что для него ничего не изменилось. В том числе по обеспечению выполнения тех задач, которые происходят на фронте. Потому что сегодня краеугольный камень, который стоит, когда ОМОН самарский и тольяттинский оборонял Балаклею, весь героизм – это следствие чьего-то, мягко скажем, непорядочного отношения», – заявил Гурулев.