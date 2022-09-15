«Вспучило ковер горбом»: На российском ТВ заговорили о военных отказниках
Россия должна законодательно ужесточить ответственность для военных, саботирующих задачи СВО, а саму спецоперацию также прописать на уровне закона.
Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил депутат Госдумы, генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Самое главное, чего сегодня не хватает, – это меры ответственности за выполнение всех задач как на фронте, так и внутри страны. И тогда это будет вполне нормальная ситуация…
Потому что у нас сама специальная военная операция нигде не прописана. У нас не должно быть так, что если ты подписал контракт и стоишь в строю, то не может быть, что одни идут воевать, а вторые говорят: «Да нет, я контракт подписывал только на мирное время, а воевать я не пойду».
Не может быть так в стране, чтобы сегодня здесь, в центре, в регионах кто-то считал, что для него ничего не изменилось. В том числе по обеспечению выполнения тех задач, которые происходят на фронте. Потому что сегодня краеугольный камень, который стоит, когда ОМОН самарский и тольяттинский оборонял Балаклею, весь героизм – это следствие чьего-то, мягко скажем, непорядочного отношения», – заявил Гурулев.
Его высказывания в своем блоге поддержал военкор Дмитрий Стешин:
«Наконец вспомнили про т.н. 500-х. Это долб…бы и мрази, которые накопились в российской армии в тучные и жирные годы реформ. Льготы, пенсии, выслуги, военная ипотека, иное, новое отношение в обществе к людям в военной форме, статус «завидного жениха».
Но тут началась спецоперация и получилось, как в анекдоте про пожарных: «Очень хорошо нам жилось, пока пожар не начался». И этих 500-х, отказавшихся воевать, оказалось очень много, слишком много. Проблему пытались замести под ковер в МО, но масштаб не тот.
Вспучило ковер горбом. Значит, горб этот надо распрямлять. Как принято в России, все важные решения предварительно проговариваются в телевизоре. Не вижу в этом ничего плохого».
Спасибо!
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