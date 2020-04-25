25.04.2020, Киев, Игорь Петров
 
Украина, Экономика коллапса
Просмотров:

Вспышка и бунт по всей стране: Как закончится карантин




Украинские власти используют карантин для собственного обогащения, паразитируя на стране, но рано или поздно терпение граждан закончится массовыми протестами.

Об этом эфире телеканала KPT заявил экономист Максим Гольдарб, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Они сегодня очень здорово используют новые условия. Шмыгаль, которого недавно назначили премьером, говорит о том, что тема может продлиться на два года, то есть, чувак себе два года уже намерил, два года хочет порулить страной. А понятно, что, так как он озвучивает хотелки своего босса, тот вымеряет себе годы безбедного паразитирования на Украине. Это очень серьезный риск для Украины и для украинцев. И, если сегодня люди согласятся с навязываемым, с происходящим, с погружением в глупость, в бедность, в бесправие, то выпутаться и вынырнуть из этого уже, наверное, не получится.

Да, они очень хотят, чтобы все так и продолжалось. Мне думается, что наступит один момент, который они не могут просчитать, который вообще никто не может просчитать, потому что это момент крайне эмоциональный, крайне естественный, но непредсказуемый – момент вспышки.

И когда где-то вспыхнет, какой-то супермаркет займется или где-то произойдет столкновение со стражами порядка, перерастающее в волну, это пойдет по всей стране.

И поймать это уже не сможет никто – не олигархи, ни шмыгали, ни президент, ни «зеленые» «слуги». К чему это приведет, сказать не могу, но мне видится что это – один из вариантов выхода из сегодняшнего кризиса», – сказал Максим Гольдарб.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Апрель 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  


    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть