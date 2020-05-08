«Встал на тропу войны»: У Зеленского просят США ввести корабли в Черное море против России

08.05.2020, Киев, Максим Карпенко

Украина подстрекает НАТО и главного мирового гегемона – США – к наращиванию присутствия кораблей альянса в Черном море с целью «сдерживания России».

Об этом в рамках видеоконференции с дипломатическими представителями стран НАТО заявил вице-премьер-министр Украины Вадим Пристайко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Следует разработать стратегию сдерживания России в Черноморском регионе в информационном, экономическом, правовом и военном планах. Украина хотела бы видеть большее присутствие морских сил НАТО и США в Черном море», – говорится в сообщении украинского Кабмина.

«Призыв усилить присутствие НАТО за счёт кораблей 6-го флота ВМС США в Черноморском регионе звучат из уст Вадима Пристайко, нынешнего вице-премьера Украины, курирующего вопросы евроатлантической интеграции. Это не удивительно. Этот человек сам давно интегрирован в НАТО. По сути, это человек на зарплате НАТО с 2007 года – с момента, когда он стал заместителем директора департамента НАТО МИД Украины.

С 2017-го до назначения министром внешнеполитического ведомства он являлся главой миссии Украины при НАТО. То есть, в принципе, человек пытается сохранить свою кормушку. Возможно , зарплату в конверте.

Их не интересует создание собственного флота . Его нет де-факто, флот Украины не существует, его задача – открыть шлюзы для кораблей интервентов, настоящих хозяев.

То есть, предатель диктует народу Украины, что ему не надо заниматься восстановлением уникальных кораблестроительных заводов, в том числе, производившего авианосцы завода в Николаеве, который ныне способен производить буржуйки, не надо создавать рабочие места для заробитчан, вернувшихся из Европы (а это около полумиллиона рабочих). Проще запустить янки. А они уже пусть решают, как использовать украинцев», – комментирует ситуацию «ПолитНавигатору» эксперт Бюро военно-политического анализа, капитан 1 ранга запаса Владимир Ераносян.

Экс-депутат Верховной рады Александр полагает, что Владимир Зеленский, на избрание которого год назад возлагали большие надежды, еще больше ухудшит отношения с Россией даже по сравнению с временами президентства Петра Порошенко.

«Команда Зеленского продолжает курс Порошенко, его команда зазывает НАТО на Черноморское побережье. Маховик ненависти к России будет раскручиваться. Подобные заявления в Москве могут трактовать однозначно – Зеленский, зазывая американцев на территорию бывшего СССР, встал на тропу войны. Российско-украинские отношения, которых и так практически нет после Евромайдана, ждет еще большее ухудшение», – сказал «ПолииНавигаору» Журавко.

Слова подчиненных Зеленского вызовут раздражение в Москве, но вряд ли американцы будут руководствоваться пожеланиями своих колониальных марионеток. Украинская пропаганда еще с марта 2014 года дарила обывателю надежду на скорое прибытие авианосцев США, которые окажут помощь Киеву в возвращении Крыма. Однако последние события в мире показывают, что надежды на американцев тщетны, рассуждает Вячеслав Азаров, экс-кандидат в мэры Одессы, где сейчас базируются остатки украинских ВМС.

«Пример потешного вторжения в Венесуэлу американской ЧВК, бойцов которой помогали вязать простые рыбаки, ясно показывает, насколько на самом деле Вашингтон готов переходить к военным действиям для захвата своих внешнеполитических целей. Страх поражения перед президентскими выборами делает администрацию Трампа очень осторожной», – пишет Азаров в своем блоге.