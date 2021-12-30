«Встанешь в одиночный пикет и выскочишь замуж за депутата» – Жириновский поздравил 4-летнюю москвичку с Новым годом

30.12.2021  21:55 (Мск), Москва,
Елена Острякова.  
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Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал


Лидер ЛДПР Владимир Жириновский подарил интерактивную игрушку – собаку – четырехлетней москвичке Даше Чернышовой.

Ее открытка висела на елке желаний в Госдуме РФ, и все депутаты поздравляли детей, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский подарил интерактивную игрушку – собаку – четырехлетней москвичке Даше Чернышовой....

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«Даша, не рано ли тебе мечтать об интерактивной игрушке? У меня такой собачки не было даже просто плюшевой. У меня ничего не было, Дарья», – сказал Жириновский в видеообращении к девочке, размещенном на youtube-канале ЛДПР ТВ.

Владимир Вольфович сопроводил свой подарок большим мешком с конфетами, на который нанесена партийная символика.

«Мешочек береги. Вырастешь большая, оденешь красную шапочку, пойдешь в лес, найдешь бабушку свою, которую твои родители бросили, и она сейчас живет в лесу одна в избушке на курьих ножках. Принесешь ей гостинец от нас.

А в пустой пакетик насобираешь орешки, грибочки, шишки и все это принесешь своим родителям в городскую квартиру и скажешь: «Родители, что вы такие подлые. Почему бабушка одна в лесу живет и плачет? Я ухожу от вас.

И пойдешь, Даша, найдешь штаб-квартиру ЛДПР, вступишь в детскую организацию и с плакатом «Спасите мою бабушку» выйдешь к Белому дому в одиночный пикет. Тебя задержат. Депутат Власов будет пытаться тебя освободить. Ему это не удастся, но он подождет, пока ты вырастешь. Будет тебе 18 лет – он на тебе женится. И это будет самый большой подарок для тебя и самая большая трагедия в его личной жизни», – фантазировал Жириновский.

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