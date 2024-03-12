«Встанут, как один. Ввести натовские войска на Украину – это подыграть русским» – полковник СБУ

Вадим Москаленко.  
12.03.2024 22:56
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, НАТО, Общество, Политика, Россия, Русская Весна, Спецоперация, Украина


Официальный ввод войск страны НАТО на территорию Украины, независимо от вовлечённости самого альянса, сразу же поднимет моральный и боевой дух в России и развеет последние сомнения в том, с кем русские ведут войну.

Об этом на канале «Да это так» заявил украинский военный эксперт, полковник СБУ в запасе Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Официальный ввод войск страны НАТО на территорию Украины, независимо от вовлечённости самого альянса, сразу...

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«Как только зайдут вооружённые [иностранные силы] – воинские звания, со своей формой, своим вооружением и тому подобное, они же где-то должны дислоцироваться. В Кремле уже заявляли, что по данным войскам будут наноситься соответствующие удары по пунктам дислокации.

Следующее, я уже вижу, как в информационном пространстве противника начинает разгоняться не очень хороший для наших западных партнёров нарратив о том, что наконец-то мы столкнёмся лицом к лицу с НАТО. Это сразу же поднимает моральный, боевой дух.

Что бы там ни рассказывали, что там телевизоры у них, х..ню какую-то несут, все прекрасно понимают, что воюют со славянами, воюют с братьями, с православными, а тут появится именно тот…звериный оскал натовского солдата. Я, будучи лейтенантом, на политинформации рассказывал это, а это всё ляжет именно в ту пропаганду, которую они только и ждут. Они хлопать будут, они ждут всего этого», – сказал Стариков, не понимая, что СВО проводится, в первую очередь, против хозяев Украины.

«То есть это не противостоять, а подыграть, получается?», – уточнила ведущая.

«Конечно!» – ответил эксперт.

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