«Вставай, страна огромная»: украинский полковник жалуется, что РФ наладила тыл и ВПК

Анатолий Лапин.  
17.11.2023 11:58
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Общество, Пропаганда, Россия, Украина


Россия оправилась после первого этапа противостояния с Украиной и наладила патриотическое воспитание, работу тыла и выпуск военной продукции.

Об этом в эфире интернет-канала «Говорит и доказывает Вадим Карасев» заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия оправилась после первого этапа противостояния с Украиной и наладила патриотическое воспитание, работу тыла...

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«Берем Российскую Федерацию – когда они разлагались? Когда у них тишина, застой, когда начинают бухать, когда все хорошо. Как только начинается – первая волна пошла, первую всегда проигрывают, а потом: «Вставай, страна огромная». Кстати, видите, у них пропаганда начала так работать», – сказал полковник.

«И вот, уже пропаганда, как в Великой Отечественной войне, раскручивается один к одному, только они нарративы меняют и все. Она сейчас раскручивается и люди пошли.

Военно-патриотическое воспитание – пошли на фронт, пошли в войска служить, тыл начал работать, коррупция чуть-чуть ушла в сторону, выпускают дроны, те же «Ланцеты», «Кубы». Они никому и нафиг не нужны были, никто их не брал, а тут уже начали выпускать в промышленном масштабе», – заявил Стариков.

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