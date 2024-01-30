Встречи Зеленского с Орбаном не будет: венгры не уступили киевскому режиму

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Будапешт будет настаивать на соблюдении Украиной прав венгров, проживающих в Закарпатье.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил вторник в текущей программе канала М1 госсекретарь Министерства иностранных дел и торговли Томаш Менцер, курирующий двусторонние отношения Киева и Будапешта.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Давая оценку визиту главы МИД Венгрии Петера Сийярто на Украину, он назвал его первым шагом к укреплению доверия, но далее раскритиковал Киев.

«Отнятие прав меньшинств противоречит всем европейским ценностям, международным и двусторонним соглашениям», – скзаал Менцер.

Он напомнил, что Украина начала урезать права венгров в 2015 году, внеся поправки в законы об образовании, меньшинствах и языке.

По его словам, на встрече в понедельник венгерская делегация суммировала свои ожидания в отношении меньшинств в 11 пунктах, которые будут обсуждаться совместным рабочим комитетом. Эти пункты будут обсуждаться с венгерской общиной Закарпатья, которые и предложили свои формулировки.

Госсекретарь министерства заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент Украины Владимир Зеленский встретятся, когда отношения вступят в новую фазу. Он уточнил, что если бы была назначена дата встречи Орбана и Зеленского, это означало бы, что закарпатские венгры вернули свои права.

Не изменилась позиция Будапешта и в отношении военного конфликта на Украине. По словам Менцера, нужны мирные переговоры. Он поставил под сомнение возможность победы Украины на поле боя с помощью антироссийских санкций и поставко Запада.

«С другой стороны, реальность такова, что российская экономика не была разрушена санкциями, а внутренняя политика стабильна… На поле боя нет решения, есть только мертвые люди», – подчеркнул чиновник.

Брюссельскую стратегию на украинском направлении он охарактеризовал как «полный провал».

напомним, что Венгрия заблокировала выделение ЕС 50 миллиардов евро Украине. Поэтому в Киеве возлагали большие надежды, что в ходе визита Сийярто удастся переубедить Будапешт.