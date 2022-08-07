Встреча Эрдогана и Путина: Что возмутило Украину?

Новости Украины

Сейчас многих волнует истинная причина срочного визита президента Турции в Россию, где 5 августа в Сочи у него состоялись переговоры с Владимиром Путиным. И похоже, что отношения между двумя державами по их итогам только лишь укрепились, что вызывает острое неудовольствие у Запада и «незалежной».

Примечательно, что Эрдоган встречался с Путиным буквально через несколько недель после саммита глав трёх государств в Тегеране. Значит, понадобилась срочно еще и встреча друг с другом наедине. То есть, были вещи, которые невозможно было проговорить в Иране, так как это не позволял формат трехсторонних переговоров.

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Думается, что обсуждались за закрытыми дверями, в первую очередь, спорные вопросы. И одним из таких важных моментов повестки было обсуждение сирийской проблемы, так как именно на этом театре у Анкары имеются серьезные противоречия с Москвой и Тегераном. Россия всегда выступала против турецких военных операций на севере Сирии, так как считает, что это нарушение суверенитета, и лучше неоосманам договориться с правительством Башара Асада.

При этом вопрос с курдами и их «террористической активностью» можно было бы решить при посредничестве Кремля, так как российское руководство на протяжении всего времени проповедовала идею мирных переговоров между курдскими группировками, имеющими влияние на северо-востоке Сирии, и правительством в Дамаске.

И уже сейчас, после тегеранской встречи, резко усилилось взаимодействие между спецслужбами Турции и Сирии по решению проблемных тем и с целью избежания вооруженных конфликтов в отдельных районах и анклавах, что можно назвать прямым следствием переговоров и соглашений между Анкарой, Москвой и Тегераном. Похоже, что в Сочи были закреплены результаты данных позитивных изменений в сторону дальнейшего урегулирования отношений.

А связи с этим, можно предположить, что теперь анонсированная спецоперация турецких войск на севере Сирии уже не состоится. Если подобного удастся на деле добиться, то это будет огромным дипломатическим успехом и срывом плана Лондона и Вашингтона по дальнейшей балканизации Сирии и Ирака – особенно после ухода оттуда американских войск.

Но наиболее серьезной темой наверняка стало последнее обострение конфликта в Карабахе, так как и тут задуманный сценарий Анкары и Баку при поддержке Туманного Альбиона воспользоваться отвлечением России на Украине, очевидно, провалился. В особенности, как мы писали об этом ранее, после вмешательства Ирана, который показал, что не даст Эрдогану и Алиеву раздавить Армению, и перекроить границы в Закавказье.

В связи с этим возникла угроза и для самого режима в Баку, что показал демонстративный захват 4 августа в Лондоне группой шиитских активистов из организации «Союз служителей Махди» посольства Азербайджана. Акция обошлась без жертв, но всё же показала всем, что Тегеран способен поднять серьезную волну протестов в мире, а, самое главное, внутри самой этой республики против преследования властями шиитов.

Очевидно, что теперь уже Эрдоган просил Путина сохранить статус-кво и не допустить инициирования иранцами внутреннего политического кризиса в Азербайджане, чтобы сохранить у трона Ильхама Алиева и, тем более, предотвратить прямой военный конфликт между Баку и Тегераном. Видимо, в ответ правящая турецкая элита в лице султана всех правоверных вынуждена была пойти на какие-то уступки в Сочи и дать негласные гарантии для Армении и Арцаха.

Тем более, что сейчас у Турции и России образовалось намного больше взаимовыгодных экономических и военно-политических интересов, которые дают значительные преимущества Анкаре, в том числе и финансовые, чем призрачные результаты от территориальных приобретений в результате кровопролитного столкновения в Карабахе и южной Армении. Тем более, что под удар бы попал и главный сателлит Эрдогана в Закавказье – Ильхам Алиев.

Поэтому неоосманисты решили отыграть назад, так как уже очевидно, что Россия явно перемалывает силы ВСУ на Украине, и уже в этом году сможет нанести окончательное военное поражение киевскому режиму. И, если с самого начала спецоперации по денацификации и демилитаризации «незалежной» Анкара оказывала Зеленскому военную помощь теми же байрактарами и демонстрировала политическую и моральную поддержку, то теперь общая риторика и действия Эрдогана резко изменились.

Сейчас, наоборот, обсуждаются планы производства тех же байрактаров в России и в ответ даже обговариваются поставки ключевых комплектующих для турецкого военно-промышленного комплекса, что резко снизит зависимость оборонной промышленности Анатолии от немецких, французских и американских компаний. А это уже очевидная возможность тесной производственной кооперации ВПК двух стран.

Понятно, что такое показательное сближение президента Турции с президентом России также чрезвычайно выгодно Анкаре, так как является мощным средством давления на Запад с целью добиться от него важных политических и даже территориальных уступок хотя бы по тем же островам в Эгейском море. Ясно, что Вашингтон и НАТО, боясь потерять в Европе самую сильную и массовую армию в лице турецких войск, пойдут рано или поздно на поводу возросших амбиций Эрдогана.

Этому способствует и то обстоятельство, что Турецкая республика стала, по сути, единственным надежным транспортным и энергетическим хабом, связывающим Россию и страны ЕС. Об этом подчеркнул во время встречи и сам Владимир Путин, заявив, что Европа должна быть благодарна за перебойную работу «Турецкого потока». Таким образом, он также показал особое место Анатолии, которая определена в качестве главной и последней торговой и экономической площадки взаимодействия между Западом и Россией.

В связи с этим очень реальная возможность того, что уже в этом году Турция и Россия нарастят торговый оборот с 33 до 100 миллиардов долларов, что является настоящим ударом под дых ЕС, не говоря уже о «великой зраде» для Киева, который уже многими рассматривается на старом континенте как отработанный материал в противостоянии Москвы и Вашингтона. И ведь пример богатеющей Турции будет сейчас воздействовать на элиты Франции, Германии, Италии и других стран Европы, которые уже задумываются о последствиях политики тотальных санкций в отношении России.

Подобная особая геополитическая роль Анкары, получающей огромные прибыли от освоения российского рынка, также объективно толкает правящую турецкую элиту в сторону наращивания отношений с создаваемым блоком в виде ШОС, где главенствуют Москва и Пекин. Именно поэтому Эрдоган подал заявку на вхождение страны в состав Шанхайской организации, понимая, что идет создание нового самого мощного объединённого рынка с новыми платёжными системами, где уже не будет места ни для доллара, ни для евро. Тем более, что 15 сентября туда уже вступает Иран.

Поэтому только через данную призму надо рассматривать последнюю новость о том, что пять турецких банков ввели российскую платёжную систему «Мир», что только ускоряет данный процесс. Это говорит о том, что Турция отдает предпочтение региональным блокам, всё более отдаляясь от США, так как понимает, что двойка в лице России и Китая оказывает сейчас ключевое влияние на весь Ближний Восток.

Таким образом, Анкара спешит сесть в последний вагон уходящего поезда и даже урвать для себя часть пирога в данной игре по формированию «Большой Евразии». Ведь в окружении Эрдогана прекрасно видят, что в данный блок уже устремлялись Катар и даже Саудовская Аравия.

В связи с этим и происходит такая метаморфоза в телодвижениях «султана всех правоверных», когда сначала он осудил спецоперацию на Украине и поставлял байрактары Киеву, а сегодня он становится чуть ли не главным другом России. Понятно, что не стоит принимать все заявления турецких кругов за чистую монету, так как пока им выгодно, они даже готовы продать родную мать, но в данной новой конфигурации им сейчас действительно интереснее играть с Москвой и Пекином, а не наоборот.

На рост такой показательной дружбы, конечно, играет и указанный нами выше срыв плана по военному продавливанию Армении руками Азербайджана, который наверняка рассматривался Эрдоганом как козырь в деле давления на Путина во время предстоящих переговоров в Сочи. А теперь, после неудавшегося блицкрига, Анкара только еще яростнее клянётся в любви и добрососедстве с Россией.