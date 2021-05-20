Встреча Лаврова и Блинкена встревожила Украину

20.05.2021, Москва, Михаил Рябов

Новости Украины

Дольше запланированного изначально – 1 час 40 минут – продлилась первая очная встреча главы МИД России Сергея Лаврова и руководителя Госдепа Энтони Блинкена. Переговоры состоялись минувшей ночью в Рейкьявике – символическом месте, ведь именно тут произошла встреча Буша и Горбачева, положившая конец «холодной войне». Теперь наблюдатели ищут признаки начала новой «разрядки» американо-российских отношениях.

Блинкен подтвердил появившуюся накануне в СМИ информацию о приостановке санкций против «Северного потока-2», уточнив, что США продолжат выступать против строительства газопровода. При этом госсекретарь назвал агрессивную антироссийскую политику Вашингтона защитой национальных интересов, а не желанием эскалации.

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Политолог Сергей Марков считает, что американцы просто делают хорошую мину при плохой игре, поскольку санкции не сработали.

«Утечки говорят, что санкции против «Северного потока-2» не работают, все равно он будет построен. Много санкций наложено, но они не работают. Помочь могут только новые какие то уже зверские санкции против немецких и вообще европейских корпораций. А их против немцев решили не вводить, потому что Байден хочет не ссориться, а дружить с Европой. Все это рассматривается как большая победа Путина», – утверждает Марков.

К слову, широкая общественность не заметила, но, похоже, Россия также пошла на некоторые уступки американцам накануне переговоров. Так, посольство США заявило, что власти РФ уведомили диппредставительство «о намерении отложить запрет дипмиссии Соединенных Штатов на наём иностранных работников».

Так или иначе, но по итогам саммита обе стороны назвали разговор «конструктивным и полезным», его итоги доложат Владимиру Путину и Джо Байдену, встреча которых также готовится. Наблюдатели отмечают, что США впервые за долгое время воздержались от выпадов в адрес России по поводу кибер-атак и вмешательства в выборы. Общая тональность отличается от резкой риторики в случае переговоров американцев с Китаем.

«Проблема всех этих переговоров с США заключается в том, что все достигнутые договоренности с представителями Госдепа имеют свой вес и значение ровно до того момента, когда делегация США сделает первый шаг на трап самолета», – отмечает военный эксперт Владимир Орлов.

А вот на Украине встречу в Рейкьявике встретили тревожно. Депутат Верховной рады Максим Бужанский опубликовал фотографию соглашения о разделе Европы, достигнутое Иосифом Сталиным и Уинстоном Черчиллем на исходе Второй мировой войны.

«Вспомнил, что мне напоминают репортажи о встрече Блинкена и Лаврова. 77 лет прошло, ничего не изменилось», – прокомментировал Бужанский.